Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева раскритиковала заявление начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Павла Георгиева, который, выступая перед депутатами горсовета на прошлой сессии, сообщил, что в случае необходимости собирается забирать из больниц города аппараты искусственной вентиляции легких для лечения больных на коронавирус.

Об этом Елена Киселева сказала в эфире телеканала НИС-ТВ, сообщают НикВести.

— В четверг пришел Георгиев к нам на заседание и рассказал, что все у нас так мило, аппараты есть, если что, мы их заберем с онкологии, с областной больницы. И на вопрос, когда я просила дать количество и нумерацию лечебных заведений, сколько аппаратов и какая марка. А дальше я для себя, как обычный горожанин, хочу понять: если наступает время Ч, забирают эти аппараты куда-то… Я сейчас не буду корчить из себя умника о том, что там должны быть специфические аппараты, а не те, которые требуют вмешательства медперсонала, мы сейчас об этом не говорим. У меня вопрос логический: Люди есть те, которые требуют включения этого аппарата по причине коронавируса, а есть те, кто просто в штатной ситуации требует. Мы как на себя будем роль эту принимать, кому дать, а кому не дать? Вот это вопрос. Потому что я точно не верю, что в наших лечебных учреждениях, хотя за 5 лет этого созыва было достаточно много сделано, есть избыток. Дай бог, чтобы у нас покрывались бы нужды. И когда мне заявляют руководители области о том, что они будут забирать что-то, то я понимаю, что в отдельных местах в этом будет ощущаться недостача. Поэтому, ситуация критическая. И я точно не буду говорить, что у нас «в Багдаде все спокойно». Потому что если Италий сегодня страдает из-за недостатка данного оборудования, а у них его в разы больше, то зачем мне предполагать, что у нас его хватает. Я только могу молиться, чтобы это, не дай бог, понадобилось, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что в областной инфекционной больнице, которая определена базовой для размещения и лечения больных на коронавирус, есть всего два аппарата искусственной вентиляции легких.

Начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай заявляла, что у Николаева есть 59 таких аппаратов, часть из которых больницы города передадут для лечения больных на коронавирус.

Ранее сообщалось, что начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай надеется. что в городе не будет зафиксировано ни одного случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что общественность должна разделять политические лозунги и реальные дела в борьбе с угрозой коронавируса.