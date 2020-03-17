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Согласно карантинным распоряжениям власти столичный метрополитен останавливает свою работу с 23 часов 17 марта.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении.
– Сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно – до 3 апреля, - сказал Виталий Кличко.
Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метрополитена.
Призываю киевлян заботиться о собственном здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих: пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняя спокойствие действуем взвешенно и осознанно".
Кличко объяснил, что Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета министров, столица должна закрыть метро, так же как Днипро и Харьков.
КП Киевпастранс заявлял, что не планирует ограничения движения наземного коммунального транспорта и продолжает работу в штатном режиме. Весь подвижной состав тщательно дезинфицируют, водители и контролеры дважды в день проходят специальную медицинскую проверку.
Напомним, сегодня городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Ранее в комментарии Украинской правде Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за отказ закрыть метрополитен в городе.
Согласно карантинным распоряжениям власти столичный метрополитен останавливает свою работу с 23 часов 17 марта.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении.
– Сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно – до 3 апреля, - сказал Виталий Кличко.
Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метрополитена.
Призываю киевлян заботиться о собственном здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих: пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняя спокойствие действуем взвешенно и осознанно".
Кличко объяснил, что Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановлению Кабинета министров, столица должна закрыть метро, так же как Днипро и Харьков.
КП Киевпастранс заявлял, что не планирует ограничения движения наземного коммунального транспорта и продолжает работу в штатном режиме. Весь подвижной состав тщательно дезинфицируют, водители и контролеры дважды в день проходят специальную медицинскую проверку.
Напомним, сегодня городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Ранее в комментарии Украинской правде Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за отказ закрыть метрополитен в городе.