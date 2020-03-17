С 17 марта по 3 апреля в рамках карантинных мер все рестораны быстрого питания «McDonald’s» в Украине закрываются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу сети.

— Безопасность и здоровье работников и клиентов для нас превыше всего! Мы разделяем эмоции и ответственность, и присоединяемся к рекомендациям ограничить перемещение и остаться дома, — сообщили в «McDonald’s в Украине».

Как известно, Кабинет министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предупреждения распространения коронавируса на период с 17 марта по 3 апреля 2020 года.

— McDonald’s закрывает свои двери в этот период. Согласно решению правительства, украинцы могут заказать доставку еды онлайн, поэтому мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive. Мы следим за рекомендациями международных и украинских организаций здравоохранения и внедряем их в работу: наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами. Мы верим, что Украина преодолеет эту непростую ситуацию, и вскоре мы снова сможем встречать наших клиентов с улыбкой во всех ресторанах McDonald’s, — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что с 18 марта в наземный общественный транспорт Киева не будут пускать людей без медицинских масок.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к николаевцам относительно общенационального карантина, введенного в Украине и Николаеве в частности.