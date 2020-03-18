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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главам областных государственных администраций установить контроль над вопросом спекуляций с ценами на билеты перевозчиков из-за введения карантина в Украине.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, многие перевозчики стали спекулировать на ценах, что осложнило возвращение украинцев домой.
— Сегодня на заседании поручил руководителям облгосадминистраций совместно с Нацполицией — проконтролировать спекулятивный момент, чтобы перевозчики не устанавливали космические цены, - написал Денис Шмыгаль.
Также он добавил, что главы ОГА должны обеспечить вывоз из железнодорожных и автовокзалов эвакуированных в Украину граждан. При этом вывоз должен осуществляться в транспортных средствах с не более 10 людьми в салоне.
Напомним, что во вторник, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте. При этом контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города будут сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности».
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главам областных государственных администраций установить контроль над вопросом спекуляций с ценами на билеты перевозчиков из-за введения карантина в Украине.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, многие перевозчики стали спекулировать на ценах, что осложнило возвращение украинцев домой.
— Сегодня на заседании поручил руководителям облгосадминистраций совместно с Нацполицией — проконтролировать спекулятивный момент, чтобы перевозчики не устанавливали космические цены, - написал Денис Шмыгаль.
Также он добавил, что главы ОГА должны обеспечить вывоз из железнодорожных и автовокзалов эвакуированных в Украину граждан. При этом вывоз должен осуществляться в транспортных средствах с не более 10 людьми в салоне.
Напомним, что во вторник, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте. При этом контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города будут сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности».