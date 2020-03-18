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Карточка народного депутата из депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова была зарегистрирована и «голосовала» во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 17 марта, когда самого депутата в зале не было.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 18 марта.
«К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господина Шахова изолированно. Вчера в системе «Рада» была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили. К сожалению», — сказал Владимир Зеленский.
Он также рассказал, что уже установлен полный список лиц, с которыми инфицированный депутат контактировал в последнее время.
Ранее сообщалось, что члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и нардепы от партии «Голос» решили самоизолироваться из-за контактов с Сергеем Шаховым.
У него 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.
При этом на самоизоляцию отправляются также депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин и Арсений Пушкаренко от партии «Слуга народа», которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым.
Карточка народного депутата из депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова была зарегистрирована и «голосовала» во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 17 марта, когда самого депутата в зале не было.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 18 марта.
«К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господина Шахова изолированно. Вчера в системе «Рада» была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили. К сожалению», — сказал Владимир Зеленский.
Он также рассказал, что уже установлен полный список лиц, с которыми инфицированный депутат контактировал в последнее время.
Ранее сообщалось, что члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и нардепы от партии «Голос» решили самоизолироваться из-за контактов с Сергеем Шаховым.
У него 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.
При этом на самоизоляцию отправляются также депутат от партии «Голос» Ярослав Юрчишин и Арсений Пушкаренко от партии «Слуга народа», которые на прошлой неделе контактировали с Сергеем Шаховым.