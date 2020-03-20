Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков обратился к коллегам-депутатам и мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой принять решение о приостановке всех работ по освоению средств бюджета.

Об этом шла речь сегодня, 20 марта, во время сессии Николаевского городского совета, сообщают НикВести.

Такую необходимость депутат связывает с прогнозируемым дефицитом бюджета Николаева из-за сокращения поступлений налогов.

— Я третий раз обращаюсь к вам и к коллегам-депутатам с предложением остановить все платежи по специальному фонду бюджета развития. С принятием решения о внесении изменений в налоговый кодекс мы только от налога от недвижимость и от платы за землю в марте-апреле будем терять порядка 30 миллионов. если понимать, что падение экономики будет всего лишь на 10%, что не факт, мы потеряем 20 миллионов от НДФЛ и еще 10 миллионов от акциза и единого налога. Итого 60 миллионов. Затраты специального фонда в месяц - порядка 50 миллионов. Речь о том, что мы уже имеем как бы дефицит, мы залезем в общий фонд.. У нас нет денег на финансирование объектов специального фонда. Я не просто так говорю. У нас по городу идут работы по укладке плитки огромными масштабами. Завтра нам выставят счета, и мы должны будем либо оплатить, либо сказать, что мы банкроты. Именно с этой целью все работы, связанные с финансированием из специального фонда, временно нужно приостановить. Иначе, на мне хватит… Мы жу будем еще помогать бизнесу, и это правильно. Единственное средство помогать бизнесу - это залезть в общий фонд бюджета, а там еще и защищенные статьи, поэтому мы ограничены теми деньгами, которые есть. Если мы этого не сделаем, потом будем кусать локти, - сказал Сергей Исаков.

Ранее сообщалось, что в Николаеве администрация Корабельного района Николаевского горсовета собирается потратить 3,7 миллиона на ремонт дорог на двух улицах района. Напомним, что департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 10 миллионов 470 тысяч гривен на текущий ремонт дорожного покрытия в Ингульском, Центральном и Заводском районах города.