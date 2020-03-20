В Николаеве администрация Корабельного района Николаевского горсовета собирается потратить 3,7 миллиона на ремонт дорог на двух улицах района.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Администрация 20 марта объявила торги на капитальный ремонт дорожного покрытия частного сектора по улице Волгоградская от проспекта Богоявленского до улицы рыбной за 1 миллион 786 тысяч гривен и на аналогичный ремонт покрытия переулка Коллективный от улицы 295 Стрелковой дивизии до улицы Автомобильной за 1 миллион 985 тысяч 800 гривен.

Общая ожидаемая стоимость работ составляет 3 миллиона 771 тысячу 800 гривен, выполнены они должны быть до 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что подрядчик должен будет заниматься разборкой асфальтобетонных покрытий, проводить устройство дорожных корыт, перевозить строительный мусор, проводить устройство оснований с песчано-щебеночных смесей, устанавливать люки чугунные для колодцев и выполнять прочие работы на этих участках.

Напомним, что департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 10 миллионов 470 тысяч гривен на текущий ремонт дорожного покрытия в Ингульском, Центральном и Заводском районах города.