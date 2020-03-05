Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 10 миллионов 470 тысяч гривен на текущий ремонт дорожного покрытия в Ингульском, Центральном и Заводском районах города.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Департамент 4 марта объявил торги на текущий (мелкий) ремонт дорожного покрытия в Ингульском районе за 3 миллиона 520 тысяч, в Центральном районе за 3 миллиона 450 тысяч и в Заводском районе за 3,5 миллиона. Аукцион в тендерах назначен на 23 марта 2020 года.

Подрядчик должен будет ликвидировать проседание и бреши проезжей части, исправлять отдельные повреждения дорожного полотна, засыпать провалы в дорожном покрытии, исправлять и заменять отдельные бордюрные камни, нагрузить и перевозить мусор и выполнять прочие работы.

Напомним, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 6,7 миллионов на восстановление или нанесение разметки на дорогах общего пользования в области.