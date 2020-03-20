Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева обратилась к руководству областной государственной администрации с требованием предоставить план действий по обеспечению транспортом жителей области, которые должны ежедневно добираться на работу в город.

Об этом она заявила, сегодня, 20 марта, на сессии Николаевского городского совета.

В частности, Елена Киселева отметила, что глава Николаевской ОГА был приглашен на заседание, однако Александр Стадник не пришел.

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– Мы надеялись, что придут все-таки представители ОГА, но случилось, как случилось. Поэтому у меня есть конкретные вопросы. Что делает город и как разворачиваются события, я для себя на 70% понимаю. Но раз сегодня это прозвучало на уровне президента, транспортный коллапс, можно говорить большими лозунгами: «обеспечить», «улучшить», «усилить». Конкретный вопрос. Транспорт из районов, который доставлял медиков, пекарей, аптекарей из близлежащих сел. Как область помогла городу урегулировать данный вопрос? Как область понимает и решает вопрос того же подвижного состава, потому что, если город обязан обеспечить перевозки и сюда идет поток всего, то, что нам в качестве помощи, кроме того, что мы должны это все как-то волшебным образом исправить? У города нет коммунального предприятия сети аптек. Обеспечивает ли область в аптеках фармацией, масками, спиртом, жаропонижающим по бюджетным ценам? Это вопросы, которые озвучивает президент и ставит на заметку губернаторам областей, а я хочу видеть, каким образом они решаются, - заявила Елена Киселева.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич отметил, что передаст список этих вопросов в облгосадминистрацию.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам городов и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскими перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Позже Николаевский городской голова Александр Сенкевич отрегировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленский, который призвал мэров городов решить проблему с пассажирскими перевозками.