|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:54
|Заход солнца:
|18:05
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева обратилась к руководству областной государственной администрации с требованием предоставить план действий по обеспечению транспортом жителей области, которые должны ежедневно добираться на работу в город.
Об этом она заявила, сегодня, 20 марта, на сессии Николаевского городского совета.
В частности, Елена Киселева отметила, что глава Николаевской ОГА был приглашен на заседание, однако Александр Стадник не пришел.
Депутат потребовала объяснить, как обстоит ситуация с готовностью области к возможной вспышке вирусной инфекции
– Мы надеялись, что придут все-таки представители ОГА, но случилось, как случилось. Поэтому у меня есть конкретные вопросы. Что делает город и как разворачиваются события, я для себя на 70% понимаю. Но раз сегодня это прозвучало на уровне президента, транспортный коллапс, можно говорить большими лозунгами: «обеспечить», «улучшить», «усилить». Конкретный вопрос. Транспорт из районов, который доставлял медиков, пекарей, аптекарей из близлежащих сел. Как область помогла городу урегулировать данный вопрос? Как область понимает и решает вопрос того же подвижного состава, потому что, если город обязан обеспечить перевозки и сюда идет поток всего, то, что нам в качестве помощи, кроме того, что мы должны это все как-то волшебным образом исправить? У города нет коммунального предприятия сети аптек. Обеспечивает ли область в аптеках фармацией, масками, спиртом, жаропонижающим по бюджетным ценам? Это вопросы, которые озвучивает президент и ставит на заметку губернаторам областей, а я хочу видеть, каким образом они решаются, - заявила Елена Киселева.
В свою очередь, мэр Александр Сенкевич отметил, что передаст список этих вопросов в облгосадминистрацию.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам городов и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскими перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Позже Николаевский городской голова Александр Сенкевич отрегировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленский, который призвал мэров городов решить проблему с пассажирскими перевозками.
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева обратилась к руководству областной государственной администрации с требованием предоставить план действий по обеспечению транспортом жителей области, которые должны ежедневно добираться на работу в город.
Об этом она заявила, сегодня, 20 марта, на сессии Николаевского городского совета.
В частности, Елена Киселева отметила, что глава Николаевской ОГА был приглашен на заседание, однако Александр Стадник не пришел.
Депутат потребовала объяснить, как обстоит ситуация с готовностью области к возможной вспышке вирусной инфекции
– Мы надеялись, что придут все-таки представители ОГА, но случилось, как случилось. Поэтому у меня есть конкретные вопросы. Что делает город и как разворачиваются события, я для себя на 70% понимаю. Но раз сегодня это прозвучало на уровне президента, транспортный коллапс, можно говорить большими лозунгами: «обеспечить», «улучшить», «усилить». Конкретный вопрос. Транспорт из районов, который доставлял медиков, пекарей, аптекарей из близлежащих сел. Как область помогла городу урегулировать данный вопрос? Как область понимает и решает вопрос того же подвижного состава, потому что, если город обязан обеспечить перевозки и сюда идет поток всего, то, что нам в качестве помощи, кроме того, что мы должны это все как-то волшебным образом исправить? У города нет коммунального предприятия сети аптек. Обеспечивает ли область в аптеках фармацией, масками, спиртом, жаропонижающим по бюджетным ценам? Это вопросы, которые озвучивает президент и ставит на заметку губернаторам областей, а я хочу видеть, каким образом они решаются, - заявила Елена Киселева.
В свою очередь, мэр Александр Сенкевич отметил, что передаст список этих вопросов в облгосадминистрацию.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам городов и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскими перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Позже Николаевский городской голова Александр Сенкевич отрегировал на заявление Президента Украины Владимира Зеленский, который призвал мэров городов решить проблему с пассажирскими перевозками.