Вечером 20 марта в Киеве госпитализировали заместителя главы Харьковского областного совета с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, самочувствие Скоробагача ухудшилось, после чего он был госпитализирован. Ранее СМИ также сообщали, что тест его жены показал положительный результат на коронавирус.

У чиновника в настоящее время тестами не подтвержден вирус COVID-19. Однако вчера он еще раз сдал анализы.

Напомним, ранее у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.

Позже члены комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и нардепы от партии «Голос» решили самоизолироваться из-за контактов с Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.