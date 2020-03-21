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Вечером 20 марта в Киеве госпитализировали заместителя главы Харьковского областного совета с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается, самочувствие Скоробагача ухудшилось, после чего он был госпитализирован. Ранее СМИ также сообщали, что тест его жены показал положительный результат на коронавирус.
У чиновника в настоящее время тестами не подтвержден вирус COVID-19. Однако вчера он еще раз сдал анализы.
Напомним, ранее у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.
Позже члены комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и нардепы от партии «Голос» решили самоизолироваться из-за контактов с Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.
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Вечером 20 марта в Киеве госпитализировали заместителя главы Харьковского областного совета с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается, самочувствие Скоробагача ухудшилось, после чего он был госпитализирован. Ранее СМИ также сообщали, что тест его жены показал положительный результат на коронавирус.
У чиновника в настоящее время тестами не подтвержден вирус COVID-19. Однако вчера он еще раз сдал анализы.
Напомним, ранее у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование новым коронавирусом COVID-19.
Позже члены комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и нардепы от партии «Голос» решили самоизолироваться из-за контактов с Сергеем Шаховым, у которого обнаружили коронавирус.