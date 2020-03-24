Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.

Об этом он заявил в комментарии «Украинской правде».

«Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой», — заявил министр.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.

Также ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров хотят и в МОЗ.