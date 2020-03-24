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Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.
Об этом он заявил в комментарии «Украинской правде».
«Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой», — заявил министр.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.
Также ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров хотят и в МОЗ.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.
Об этом он заявил в комментарии «Украинской правде».
«Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой», — заявил министр.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.
Также ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров хотят и в МОЗ.