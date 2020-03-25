Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал депутатов областного совета прекратить выяснять между собой отношения и прийти на сессию, чтобы распределить средства на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19.

Об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Как известно, на сегодняшней комиссии планировалось согласовать распределение 336 миллионов гривен из бюджета Николаевской области. Из них на борьбу с коронавирусом предполагалось 48 миллионов гривен.

Однако, депутаты не смогли собраться, чтобы принять поправки.

В свою очередь, Александр Сенкевич привел в пример городской совет и заявил, что несмотря на какие-то недопонимания, все депутаты всегда готовы приехать и на комиссии, и на сессии, в случае критичной необходимости.

– Я сегодня посмотрел областную комиссию бюджетную. И хотел бы обратиться к депутатам облсовета, я на самом деле я горжусь тем, какие у меня серьезные отношения с депутатами городского совета, и несмотря на наши споры, и то, как мы друг друга «любим», уничтожаем на сессиях. Но хочу сделать комплимент депутатам городского совета, потому что они в случае необходимости приезжают, приползают. Мы проводим и сессии, и комиссии. Мне стыдно, что сегодня бюджетная комиссия не смогла собрать кворум. Я призываю депутатов областного совета собраться на комиссию, провести сессию, чтоб распределить государственные субвенции. Что может случится в худшем случае? Сегодня в стране огромные финансовые проблемы, если эта ситуация продолжится, то все эти субвенции будут затянуты в госбюджет, а местные громады и города такие как Николаев, останутся без своих медицинских и образовательных субвенций. Уважаемые коллеги, прекратите свои политические распри, соберитесь, распределите средства. Это важно. Мы все вас ждем, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник считает, что депутаты облсовета должны объединиться для помощи в борьбе с распространением коронавирусного заболевания.