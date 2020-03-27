Компания «Ксенко» которая является поставщиком аппаратов искусственной вентиляции легких в Николаеве, потребовала извинений от начальницы управления здравоохранения города Ирины Шамрай за неправдивые слова о том, что оборудование с рынка Украины перенаправляли в Италию.

Об этом говорится в соответствующем заявлении компании от имени ее директора Игоря Жукова, которое пришло на редакционную почту НикВести.

Как известно, 20 марта во время сессии Николаевского городского совета начальница горздрава Ирина Шамрай заявила, что поставщики оборудования, которые раньше работали с Николаевом, перенаправили из Украины в Италию 40 аппаратов ИВЛ.

По словам директора компании-поставщик «Ксенко» Игоря Жукова, эта информация не соответствует действительности.

«Именно наша компания была поставщиком 11 новых аппаратов ИВЛ в 2019 году и именно наших 2 аппарата 1,6 миллионов гривен должны быть в ближайшее время поставлены в Николаеве. Однако мы никогда не перенаправляли наши аппараты ИВЛ или какое-либо другое оборудование в Италию или другую страну. И это можно легко проверить через базу таможни. Более того, на сегодняшний день компания «Ксенко» прилагает все усилия, чтобы наши зарубежные партнеры (производители медоборудования), учитывая бедственное положение Украины по части обеспечения больниц аппаратами ИВЛ, пошли нам навстречу и ускорили выполнение наших заказов. Наша компания одна из немногих, кто ни на евро не повысил цены на аппараты ИВЛ. Среди компаний, которые продают аппараты ИВЛ, предназначенные для лечения пневмоний (а не просто аппаратов ИВЛ, которые будут бесполезны при коронавирусе) мы сегодня предлагаем нашим клиентам одни из лучших сроков по поставкам. Очередь на сегодняшний день есть у всех импортеров, которые продают аппараты ИВЛ с интеллектуальными режимами. По словам врачей, без очереди можно купить только китайские аппараты (но и и х нет на складах), большинство из которых бесполезны при лечении вирусной пневмонии. Мы ждем официальных извинений и опровержения клеветнической информации от Ирины Шамрай», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Украине состоянием на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев заражения на коронавирус.