|Скорость ветра:
|4.6 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.35 грн
Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что глава облсовета Виктория Москаленко узурпировала власть и призвала облсовет работать в рамках законодательства.
Об этом стало известно сегодня, 27 марта, в ходе заседания внеочередной сессии областного совета, пишут НикВести.
Депутат рассказала, что сейчас происходит узурпации наивысшей представительской ветви власти — Николаевского областного совета его же главой Викторией Москаленко, а также добавила, что при формировании областного бюджета учитываются её «хотелки».
— Мы являемся свидетелями полной узурпации наивысшей представительской ветви власти, которой является Николаевский областной совет. В такой важный для наших людей период, когда мы тешим себя, что к нам горе не пришло, хотя мы не знаем реалий в области. Мы вместо того, чтобы работать согласно действующему законодательству, чтобы работал не один человек, который узурпирует власть - глава облсовета, а как это предполагает закон. Вместо того, чтобы мы приняли решение, которое инициировал Кормышкин, что должно рассматривать как минимум 5 комиссий по вопросам бюджета. Начиная с понедельника мы с вами прошли и высказали свою точку зрения, она единолично высказал свою точку зрения и направила назад то, что ей не понравилось. Почему не понравилось? Потому что постоянно все хотели этого человека, который называется глава облсовет, учитываются при формировании областного бюджета. И 24 декабря мы забрали 30 миллионов с дорог и отдали на хотелки главы облсовета: машины, освещение деятельности облсовета и прочее, - рассказал Татьяна Демченко.
Депутат призвала главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника обратится в Государственное бюро расследований относительно действий руководства облсовета, которое не обращает внимание на мнение депутатов областного совета и постоянных комиссий при принятии решений.
— Я призываю губернатора области как наивысшее должностное лицо, которое назначено президентом чтобы в области соблюдались законы, направить обращение в ДБР. СБУ подключить к тому, это что такое делается... Глава областного совета работает так, что не обращает внимание ни на мнение депутатов, на на мнение комиссий, а у неё есть только политические партии. Так может вы (Виктория Москаленко - прим.) идите в политическую партию какую-то? - подытожила Татьяна Демченко.
Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.
Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планируют выделить деньги на борьбу с коронавирусом.
Также депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин предложил Виктории Москаленко распустить президиум и депутатские комиссии и самостоятельно принимать решения о вынесении вопросов на сессию.
Сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что глава облсовета Виктория Москаленко узурпировала власть и призвала облсовет работать в рамках законодательства.
Об этом стало известно сегодня, 27 марта, в ходе заседания внеочередной сессии областного совета, пишут НикВести.
Депутат рассказала, что сейчас происходит узурпации наивысшей представительской ветви власти — Николаевского областного совета его же главой Викторией Москаленко, а также добавила, что при формировании областного бюджета учитываются её «хотелки».
— Мы являемся свидетелями полной узурпации наивысшей представительской ветви власти, которой является Николаевский областной совет. В такой важный для наших людей период, когда мы тешим себя, что к нам горе не пришло, хотя мы не знаем реалий в области. Мы вместо того, чтобы работать согласно действующему законодательству, чтобы работал не один человек, который узурпирует власть - глава облсовета, а как это предполагает закон. Вместо того, чтобы мы приняли решение, которое инициировал Кормышкин, что должно рассматривать как минимум 5 комиссий по вопросам бюджета. Начиная с понедельника мы с вами прошли и высказали свою точку зрения, она единолично высказал свою точку зрения и направила назад то, что ей не понравилось. Почему не понравилось? Потому что постоянно все хотели этого человека, который называется глава облсовет, учитываются при формировании областного бюджета. И 24 декабря мы забрали 30 миллионов с дорог и отдали на хотелки главы облсовета: машины, освещение деятельности облсовета и прочее, - рассказал Татьяна Демченко.
Депутат призвала главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника обратится в Государственное бюро расследований относительно действий руководства облсовета, которое не обращает внимание на мнение депутатов областного совета и постоянных комиссий при принятии решений.
— Я призываю губернатора области как наивысшее должностное лицо, которое назначено президентом чтобы в области соблюдались законы, направить обращение в ДБР. СБУ подключить к тому, это что такое делается... Глава областного совета работает так, что не обращает внимание ни на мнение депутатов, на на мнение комиссий, а у неё есть только политические партии. Так может вы (Виктория Москаленко - прим.) идите в политическую партию какую-то? - подытожила Татьяна Демченко.
Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.
Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планируют выделить деньги на борьбу с коронавирусом.
Также депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин предложил Виктории Москаленко распустить президиум и депутатские комиссии и самостоятельно принимать решения о вынесении вопросов на сессию.
Сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль