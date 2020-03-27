Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что глава облсовета Виктория Москаленко узурпировала власть и призвала облсовет работать в рамках законодательства.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта, в ходе заседания внеочередной сессии областного совета, пишут НикВести.

Депутат рассказала, что сейчас происходит узурпации наивысшей представительской ветви власти — Николаевского областного совета его же главой Викторией Москаленко, а также добавила, что при формировании областного бюджета учитываются её «хотелки».

— Мы являемся свидетелями полной узурпации наивысшей представительской ветви власти, которой является Николаевский областной совет. В такой важный для наших людей период, когда мы тешим себя, что к нам горе не пришло, хотя мы не знаем реалий в области. Мы вместо того, чтобы работать согласно действующему законодательству, чтобы работал не один человек, который узурпирует власть - глава облсовета, а как это предполагает закон. Вместо того, чтобы мы приняли решение, которое инициировал Кормышкин, что должно рассматривать как минимум 5 комиссий по вопросам бюджета. Начиная с понедельника мы с вами прошли и высказали свою точку зрения, она единолично высказал свою точку зрения и направила назад то, что ей не понравилось. Почему не понравилось? Потому что постоянно все хотели этого человека, который называется глава облсовет, учитываются при формировании областного бюджета. И 24 декабря мы забрали 30 миллионов с дорог и отдали на хотелки главы облсовета: машины, освещение деятельности облсовета и прочее, - рассказал Татьяна Демченко.

Депутат призвала главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника обратится в Государственное бюро расследований относительно действий руководства облсовета, которое не обращает внимание на мнение депутатов областного совета и постоянных комиссий при принятии решений.

— Я призываю губернатора области как наивысшее должностное лицо, которое назначено президентом чтобы в области соблюдались законы, направить обращение в ДБР. СБУ подключить к тому, это что такое делается... Глава областного совета работает так, что не обращает внимание ни на мнение депутатов, на на мнение комиссий, а у неё есть только политические партии. Так может вы (Виктория Москаленко - прим.) идите в политическую партию какую-то? - подытожила Татьяна Демченко.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планируют выделить деньги на борьбу с коронавирусом.

Также депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин предложил Виктории Москаленко распустить президиум и депутатские комиссии и самостоятельно принимать решения о вынесении вопросов на сессию.

Сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.