|Скорость ветра:
|4.7 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.35 грн
В Министерстве здравоохранения озвучили статистику заражения коронавирусом по возрастным группам.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 27 марта.
По информации, почти 38% тех, кто заразился коронавирусом в Украине, люди в возрасте от 30 до 49 лет.
Согласно анализу МОЗ, по возрастным группам больше заболевшие коронавирусом распределились так:
38% люди в возрасте от 30 до 49 лет,
17% составляют украинцы 50-65 лет,
17% - от 18 до 29 лет
только 6% - украинцы, возраст которых 65 лет и больше
— Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения и правительства, выполняет карантинные мероприятия и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49-ти лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, – отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Напомним, в Николаеве два человека отказались от лабораторного исследования на коронавирус.
В Украине по состоянию на 10:00 27 марта подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
В Министерстве здравоохранения озвучили статистику заражения коронавирусом по возрастным группам.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 27 марта.
По информации, почти 38% тех, кто заразился коронавирусом в Украине, люди в возрасте от 30 до 49 лет.
Согласно анализу МОЗ, по возрастным группам больше заболевшие коронавирусом распределились так:
38% люди в возрасте от 30 до 49 лет,
17% составляют украинцы 50-65 лет,
17% - от 18 до 29 лет
только 6% - украинцы, возраст которых 65 лет и больше
— Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения и правительства, выполняет карантинные мероприятия и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49-ти лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, – отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Напомним, в Николаеве два человека отказались от лабораторного исследования на коронавирус.
В Украине по состоянию на 10:00 27 марта подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль