В Министерстве здравоохранения озвучили статистику заражения коронавирусом по возрастным группам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 27 марта.

По информации, почти 38% тех, кто заразился коронавирусом в Украине, люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Согласно анализу МОЗ, по возрастным группам больше заболевшие коронавирусом распределились так:

38% люди в возрасте от 30 до 49 лет,

17% составляют украинцы 50-65 лет,

17% - от 18 до 29 лет

только 6% - украинцы, возраст которых 65 лет и больше

— Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения и правительства, выполняет карантинные мероприятия и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49-ти лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, – отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Напомним, в Николаеве два человека отказались от лабораторного исследования на коронавирус.

В Украине по состоянию на 10:00 27 марта подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом.