|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:34
|Заход солнца:
|19:18
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|19:27
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.55 грн
|31.55 грн
Верховная Рада Украины не назначила на должности министра здравоохранения Максима Степанова и министра финансов Сергея Марченко.
Для назначения Марченко министром финансов не хватило голосов. За его назначение проголосовали 223 депутата из 226 необходимых, пишет hromadske.
Сергей Марченко с 2002 года работал в налоговых органах и Министерстве финансов. Также он работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины, участвовал в разработке бюджетного кодекса, принятого в 2014 году.
В 2016 году стал заместителем министра финансов Александра Данилюка. После его отставки работал в Администрации президента Петра Порошенко (был заместителем главы АП).
В 2019 году Сергей Марченко ушел из АП и баллотировался в Верховную Раду. Он был седьмым номером в списке партии «Украинская стратегия Гройсмана», не набрал необходимого количества голосов и не вошел в парламент.
За назначение новым главой МЗ Максима Степанова проголосовали 217 депутатов при необходимых 226.
Степанов с 2008 по 2010 год был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. В 2011-2016 годах — возглавлял «Полиграфкомбинат «Украина». Под его руководством компания начала производить первые в стране ID-карты.
С 12 января 2017 года Степанов официально вступил в должность главы ОГА. Указом президента Петра Порошенко был уволен с должности 10 апреля 2019 года.
Вопрос о назначении министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента Владимира Зеленского.
Напомним, что Верховная Рада Украины уволила с должности министра финансов Украины Игоря Уманского. Также Рада поддержала увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
Верховная Рада Украины не назначила на должности министра здравоохранения Максима Степанова и министра финансов Сергея Марченко.
Для назначения Марченко министром финансов не хватило голосов. За его назначение проголосовали 223 депутата из 226 необходимых, пишет hromadske.
Сергей Марченко с 2002 года работал в налоговых органах и Министерстве финансов. Также он работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины, участвовал в разработке бюджетного кодекса, принятого в 2014 году.
В 2016 году стал заместителем министра финансов Александра Данилюка. После его отставки работал в Администрации президента Петра Порошенко (был заместителем главы АП).
В 2019 году Сергей Марченко ушел из АП и баллотировался в Верховную Раду. Он был седьмым номером в списке партии «Украинская стратегия Гройсмана», не набрал необходимого количества голосов и не вошел в парламент.
За назначение новым главой МЗ Максима Степанова проголосовали 217 депутатов при необходимых 226.
Степанов с 2008 по 2010 год был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. В 2011-2016 годах — возглавлял «Полиграфкомбинат «Украина». Под его руководством компания начала производить первые в стране ID-карты.
С 12 января 2017 года Степанов официально вступил в должность главы ОГА. Указом президента Петра Порошенко был уволен с должности 10 апреля 2019 года.
Вопрос о назначении министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента Владимира Зеленского.
Напомним, что Верховная Рада Украины уволила с должности министра финансов Украины Игоря Уманского. Также Рада поддержала увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа