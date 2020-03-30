Верховная Рада Украины не назначила на должности министра здравоохранения Максима Степанова и министра финансов Сергея Марченко.

Для назначения Марченко министром финансов не хватило голосов. За его назначение проголосовали 223 депутата из 226 необходимых, пишет hromadske.

Сергей Марченко с 2002 года работал в налоговых органах и Министерстве финансов. Также он работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины, участвовал в разработке бюджетного кодекса, принятого в 2014 году.

В 2016 году стал заместителем министра финансов Александра Данилюка. После его отставки работал в Администрации президента Петра Порошенко (был заместителем главы АП).

В 2019 году Сергей Марченко ушел из АП и баллотировался в Верховную Раду. Он был седьмым номером в списке партии «Украинская стратегия Гройсмана», не набрал необходимого количества голосов и не вошел в парламент.

За назначение новым главой МЗ Максима Степанова проголосовали 217 депутатов при необходимых 226.

Степанов с 2008 по 2010 год был первым заместителем главы Одесской ОГА, но после прихода Януковича к власти его уволили. В 2011-2016 годах — возглавлял «Полиграфкомбинат «Украина». Под его руководством компания начала производить первые в стране ID-карты.

С 12 января 2017 года Степанов официально вступил в должность главы ОГА. Указом президента Петра Порошенко был уволен с должности 10 апреля 2019 года.

Вопрос о назначении министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента Владимира Зеленского.

Напомним, что Верховная Рада Украины уволила с должности министра финансов Украины Игоря Уманского. Также Рада поддержала увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца.