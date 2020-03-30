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Заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов заявил, что не голосовал за принятые правки в бюджет области, которые предусматривают увеличение количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен. Также он просит отменить решение сессии из-за недостатка голосов.
Об этом свидетельствует соответствующие заявление Андрея Кротова на имя главы облсовета, пишут НикВести.
Как известно, 27 марта депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. За проголосовало 33 депутат - минимальное необходимое количество голосов для принятия решения большинством от состава совета.
Андрей Кротов отметил, что глава облсовета Виктория Москаленко при голосовании за проект решения о перераспределении бюджетных средств проголосовала за него. Замглавы просит отменить этот голос и считать решение о внесенных правках в бюджет не принятым.
— Во время пленарного заседания внеочередной 33 сессии Николаевского облсовета... утверждаю, что лично не голосовал за соответствующий проект решения, хотя в результатах голосования отменено, что мой голос за. В СМИ опубликовано видео, на котором видно, что за меня голосовала глава облсовета Москаленко В.В. Прошу отменить мой голос и считать решение по этому вопросу не принятым, - написал Андрей Кротов.
Напомним, служащие Николаевской областной государственной администрации покинули внеочередное пленарное заседание сессии областного совета после того, как в сессионный зал вошла Виктория Москаленко.
Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу облгосадминистрации подписать проект бюджета области, в котором предусмотрены деньги на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19.
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Заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов заявил, что не голосовал за принятые правки в бюджет области, которые предусматривают увеличение количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен. Также он просит отменить решение сессии из-за недостатка голосов.
Об этом свидетельствует соответствующие заявление Андрея Кротова на имя главы облсовета, пишут НикВести.
Как известно, 27 марта депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. За проголосовало 33 депутат - минимальное необходимое количество голосов для принятия решения большинством от состава совета.
Андрей Кротов отметил, что глава облсовета Виктория Москаленко при голосовании за проект решения о перераспределении бюджетных средств проголосовала за него. Замглавы просит отменить этот голос и считать решение о внесенных правках в бюджет не принятым.
— Во время пленарного заседания внеочередной 33 сессии Николаевского облсовета... утверждаю, что лично не голосовал за соответствующий проект решения, хотя в результатах голосования отменено, что мой голос за. В СМИ опубликовано видео, на котором видно, что за меня голосовала глава облсовета Москаленко В.В. Прошу отменить мой голос и считать решение по этому вопросу не принятым, - написал Андрей Кротов.
Напомним, служащие Николаевской областной государственной администрации покинули внеочередное пленарное заседание сессии областного совета после того, как в сессионный зал вошла Виктория Москаленко.
Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу облгосадминистрации подписать проект бюджета области, в котором предусмотрены деньги на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа