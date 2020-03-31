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Об этом заявил сам Трепак, сообщает «Зеркало Недели».
Трепак отметил, что подал заявление об отставке по собственному желанию, а не исходя из решения Венедиктовой.
Ранее Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей.
Напомним, Верховная Рада во вторник, 17 марта, предоставила согласие на назначение врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.
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Об этом заявил сам Трепак, сообщает «Зеркало Недели».
Трепак отметил, что подал заявление об отставке по собственному желанию, а не исходя из решения Венедиктовой.
Ранее Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей.
Напомним, Верховная Рада во вторник, 17 марта, предоставила согласие на назначение врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа