Об этом заявил сам Трепак, сообщает «Зеркало Недели».

Трепак отметил, что подал заявление об отставке по собственному желанию, а не исходя из решения Венедиктовой.

Ранее Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 17 марта, предоставила согласие на назначение врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.