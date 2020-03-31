Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что слова ее заместителя Андрея Кротова о том, что она якобы проголосовала вместо него за выделение денег областного бюджета на борьбу с коронавирусом, не соответствуют действительности.

Об этом говорится в ее заявлении, видеозапись которого сегодня, 31 марта, была опубликована на странице Николаевского областного совета в Facebook.

— Конечно, нет (не голосовала вместо Кротова, - прим.). О каком кнопкодавстве можно говорить, когда человек сидит в зале? Когда человек - заместитель главы областного совета, когда человек получает зарплату. Спросите Кротова: Он против того, чтобы выделять деньги на коронавирус? Я думаю, здесь ответ очевиден. Поэтому, есть, еще раз акцентирую, его желание, которое возникло спустя 4 суток, не имеет под собой никакого юридического основания, - сказала Виктория Москаленко.

Также она отметила, что ни законом, ни регламентом, ни другим нормативно-правовым актом не предусмотрен отзыв голоса.

Как известно, 27 марта депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. За проголосовало 33 депутат - минимальное необходимое количество голосов для принятия решения большинством от состава совета.

Вчера, 30 марта, заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов заявил, что не голосовал за принятые правки в бюджет области, которые предусматривают увеличение количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен. По его словам, Виктория Москаленко при голосовании за проект решения о перераспределении бюджетных средств проголосовала вместо него. Также он просит отменить решение сессии из-за недостатка голосов.