|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|06:32
|Заход солнца:
|19:20
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|28.05 грн
|EUR
|30 грн
|30.9 грн
Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что сумма средств, выделенная на борьбу с коронавирусом, является мизерной. Этим она объяснила, почему во время заседания сессии не голосовала за выделение денег.
Соответстсвующее заявление Татьяна Демченко опубликовала на своей странице в Facebook.
«Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с короновирусом? Ответ короткий — потому, что этих средств крайне мало! Это мизер! Хорошо зная ситуацию с нашими больницами, их материально-техническое обеспечение, наличие лекарств и уровень зарплат медицинских работников, ответственно заявляю — средств, выделенных на последней сессии областного совета на мероприятия по борьбе с коронавирусом и медицину — крайне недостаточно!», — написала она.
Депутат добавила, что во время заседания внесла ряд предложений. В частности, отменить или пересмотреть все капитальные расходы облбюджета, перераспределить госсубвенции (240 миллинов гривен) и средства, предусмотренные на реализацию областных программ (385 миллионов), объединить «депутатские» деньги областного совета, а также отменить решение по приобретению автомобилей для облсовета и ОГА.
«Общая сумма вышеуказанных предложений составляла почти 1 миллиард гривен. Именно эти средства мной было предложено направить на медицину и борьбу с короновирусом. Однако решением последней сессии на эти цели было выделено всего 109 миллионов», — добавила она.
По мнению Татьяны Демченко необходимо срочно отработать дополнительные изменения в областной бюджет и направить максимум средств на решение проблем медицины и борьбу с короновирусом.
Как известно, 27 марта депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. За проголосовало 33 депутат — минимальное необходимое количество голосов для принятия решения большинством от состава совета.
Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, что покупает за счет бюджета автомобиль, чтобы дать его в пользование медикам.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что сумма средств, выделенная на борьбу с коронавирусом, является мизерной. Этим она объяснила, почему во время заседания сессии не голосовала за выделение денег.
Соответстсвующее заявление Татьяна Демченко опубликовала на своей странице в Facebook.
«Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с короновирусом? Ответ короткий — потому, что этих средств крайне мало! Это мизер! Хорошо зная ситуацию с нашими больницами, их материально-техническое обеспечение, наличие лекарств и уровень зарплат медицинских работников, ответственно заявляю — средств, выделенных на последней сессии областного совета на мероприятия по борьбе с коронавирусом и медицину — крайне недостаточно!», — написала она.
Депутат добавила, что во время заседания внесла ряд предложений. В частности, отменить или пересмотреть все капитальные расходы облбюджета, перераспределить госсубвенции (240 миллинов гривен) и средства, предусмотренные на реализацию областных программ (385 миллионов), объединить «депутатские» деньги областного совета, а также отменить решение по приобретению автомобилей для облсовета и ОГА.
«Общая сумма вышеуказанных предложений составляла почти 1 миллиард гривен. Именно эти средства мной было предложено направить на медицину и борьбу с короновирусом. Однако решением последней сессии на эти цели было выделено всего 109 миллионов», — добавила она.
По мнению Татьяны Демченко необходимо срочно отработать дополнительные изменения в областной бюджет и направить максимум средств на решение проблем медицины и борьбу с короновирусом.
Как известно, 27 марта депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. За проголосовало 33 депутат — минимальное необходимое количество голосов для принятия решения большинством от состава совета.
Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, что покупает за счет бюджета автомобиль, чтобы дать его в пользование медикам.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа