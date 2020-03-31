Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что сумма средств, выделенная на борьбу с коронавирусом, является мизерной. Этим она объяснила, почему во время заседания сессии не голосовала за выделение денег.

Соответстсвующее заявление Татьяна Демченко опубликовала на своей странице в Facebook.

«Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с короновирусом? Ответ короткий — потому, что этих средств крайне мало! Это мизер! Хорошо зная ситуацию с нашими больницами, их материально-техническое обеспечение, наличие лекарств и уровень зарплат медицинских работников, ответственно заявляю — средств, выделенных на последней сессии областного совета на мероприятия по борьбе с коронавирусом и медицину — крайне недостаточно!», — написала она.

Депутат добавила, что во время заседания внесла ряд предложений. В частности, отменить или пересмотреть все капитальные расходы облбюджета, перераспределить госсубвенции (240 миллинов гривен) и средства, предусмотренные на реализацию областных программ (385 миллионов), объединить «депутатские» деньги областного совета, а также отменить решение по приобретению автомобилей для облсовета и ОГА.

«Общая сумма вышеуказанных предложений составляла почти 1 миллиард гривен. Именно эти средства мной было предложено направить на медицину и борьбу с короновирусом. Однако решением последней сессии на эти цели было выделено всего 109 миллионов», — добавила она.

По мнению Татьяны Демченко необходимо срочно отработать дополнительные изменения в областной бюджет и направить максимум средств на решение проблем медицины и борьбу с короновирусом.

Как известно, 27 марта депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. За проголосовало 33 депутат — минимальное необходимое количество голосов для принятия решения большинством от состава совета.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, что покупает за счет бюджета автомобиль, чтобы дать его в пользование медикам.