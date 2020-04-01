К народному депутату от фракции «Слуги народа» Гео Леросу прихали сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в Facebook.

Гео Лерос отметил, что сотрудники спецслужбы прибыли по его домашнему адресу. Однако в это время его дома не было и к следователям поехал адвокат.

— Приехало СБУ по адресу моего проживания. Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал, адвокат поехал, - написал нардеп.

Также он обратился к главе Офиса Президента Андрею Ермаку с вопросом, когда ему ожидать приезда сотрудников Государственного бюро расследований и прокуратуры.

— Приехала СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР, и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут, - добавил нардеп.

Напомним, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых, вероятно, брат главы Офиса президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти. После чего Андрей Ермак заявил о намерении подать заявления в Службу безопасности и Государственного бюро расследований из-за обнародованных видеозаписей. В свою очередь Гео Лерос обратился в НАБУ, чтобы бюро проверило возможные факты коррупции со стороны главы главы Офиса Президента Андрея Ермака и его брата, и опубликовал новые видео.