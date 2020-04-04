Новое руководство Офиса генпрокурора рассматривает идею создания апелляционной комиссии, которая бы пересматривала решения об увольнение неаттестованных прокуроров.

Об этом Виктор Трепак заявил в интервью Украинской правде.

– Новое руководство прокуратуры вынашивает идею создания апелляционной аттестационной комиссии, которая бы пересмотрела решения аттестационных комиссий, которыми были уволены работники ГПУ по основаниям профессиональной некомпетентности или недобропорядочные, - сказал он.

Бывший заместитель утверждает, что такие меры могут «свести всю предыдущую работу нашей команды по обновлению кадрового состава прокуратуры».

Трепак не исключает возвращения к практике кадрового формирования прокуратуры и принципов ее деятельности.

Также он добавил, что второй этап реформы прокуратуры, который касается региональных ведомств, пока «завис».

Напомним, ранее Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей.

31 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора.