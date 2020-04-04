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Брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Услугами последнего пользуется заместитель главы администрации президента Януковиче – Андрей Портнов.
Об этом свидетельствуют документы в открытом источнике, пишет Украинская правда.
В частности, 3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с Денисом Ермаком. Об этом сообщил его адвокат Холондович.
В то же время, как видно из жалобы следственному судье Печерского суда по делу против пятого президента Петра Порошенко, Холондович «действует от имени и в интересах» Андрея Портнова.
Нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
Позже юридическая компания «Миллер», которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации «пленок» правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств. Уже 1 апреля к Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.
Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
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Брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Услугами последнего пользуется заместитель главы администрации президента Януковиче – Андрей Портнов.
Об этом свидетельствуют документы в открытом источнике, пишет Украинская правда.
В частности, 3 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро провели следственные действия с Денисом Ермаком. Об этом сообщил его адвокат Холондович.
В то же время, как видно из жалобы следственному судье Печерского суда по делу против пятого президента Петра Порошенко, Холондович «действует от имени и в интересах» Андрея Портнова.
Нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
Позже юридическая компания «Миллер», которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации «пленок» правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств. Уже 1 апреля к Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.
Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.