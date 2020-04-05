Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий прекратить экспорт в другие страны медицинских респираторов N-95 и других средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

В своем заявлении Трамп отметил, что его указ «является еще одним шагом в нашей продолжающейся борьбе против создания тайных запасов, взвинчивания цен и спекуляций путем предотвращения вредного экспорта критически необходимых средств индивидуальной защиты», передает Голос Америки.

По последним данным, в США вирусом COVID-19 заразилось более 200 тысяч человек, умерло свыше 3,5 тысяч. Таким образом, США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом COVID-19. На втором месте - Италия (115 тысяч человек), на третьем - Испания (110 тыс.). Число заболевших коронавирусом по всему миру уже превысило 1 млн.