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Врач высшей категории, реаниматолог Андрей Янтарь раскритиковал решение руководства медучреждений о переносе запланированных операций в связи со вспышкой заболевания коронавирусной инфекции.
Об этом он заявил в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Специалист возмутился тому, что медики приняли решение приостановить операции, напомнив об онкобольных пациентах, жизнь которых напрямую может зависеть от оперативного вмешательства врачей.
– Врачи – народ изобретательный. Там, где плановая операция, можно диагноз изменить. Это неправильно. Если взять такую категорию как онкобольные, там в принципе останавливать лечение нельзя. Если положено пройти курс химиотерапии, то его надо пройти. Что значит отстрочить операцию на месяц? Или продлить карантин на два месяца? Онкозаболевание из операбельной стадии, перейдет в неоперабельную. Фактически мы обрекаем больных на смерть, - сказал Андрей Янтарь.
Также Андрей Янтарь подчеркнул, что ряд пациентов, нуждающихся в проведении курса химиотерапии, которые ездят из области в Николаев, теперь этой возможности не имеют из-за прекращения транспортного сообщения.
– При этом не все же живут в областных центрах, кто-то живет в селах, приезжает провести курс химиотерапии. Как он будет добираться, если транспортное сообщение нарушено? Об этом кто-то думает? – отметил он.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
Отметим, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В свою очередь, реаниматолог Андрей Янтарь объяснил, почему на территории Николаевской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.
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Врач высшей категории, реаниматолог Андрей Янтарь раскритиковал решение руководства медучреждений о переносе запланированных операций в связи со вспышкой заболевания коронавирусной инфекции.
Об этом он заявил в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Специалист возмутился тому, что медики приняли решение приостановить операции, напомнив об онкобольных пациентах, жизнь которых напрямую может зависеть от оперативного вмешательства врачей.
– Врачи – народ изобретательный. Там, где плановая операция, можно диагноз изменить. Это неправильно. Если взять такую категорию как онкобольные, там в принципе останавливать лечение нельзя. Если положено пройти курс химиотерапии, то его надо пройти. Что значит отстрочить операцию на месяц? Или продлить карантин на два месяца? Онкозаболевание из операбельной стадии, перейдет в неоперабельную. Фактически мы обрекаем больных на смерть, - сказал Андрей Янтарь.
Также Андрей Янтарь подчеркнул, что ряд пациентов, нуждающихся в проведении курса химиотерапии, которые ездят из области в Николаев, теперь этой возможности не имеют из-за прекращения транспортного сообщения.
– При этом не все же живут в областных центрах, кто-то живет в селах, приезжает провести курс химиотерапии. Как он будет добираться, если транспортное сообщение нарушено? Об этом кто-то думает? – отметил он.
Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 6 апреля зафиксировано 1 тысяча 319 случаев коронавирусной инфекции. При этом в Николаевской области по прежнему не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.
Отметим, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В свою очередь, реаниматолог Андрей Янтарь объяснил, почему на территории Николаевской области не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь