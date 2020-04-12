Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что резкое увеличение больных на пневмонию в областной инфекционной больнице связано с тем, что из-за введения карантина в марте всех больных на пневмонию в регионе начали направлять в эту больницу, которая определена как базовая.

Об этом Александр Сенкевич сказал вчера, 11 апреля, во время своего прямого эфира в социальных сетях.

Как известно, Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что за январь - март 2020 года в ее больницу с пневмонией попали 56 человек, что в 18 раз больше, чем в аналогичный период 2019 года.

– Информация об увеличении количества больных на пневмонию прозвучала от главного врача областной инфекционной больницы, которая сказала о больных, которые находятся у нее в больнице. Конечно же, после того, как был объявлен карантин и определен госпитальной базой эту больницу - всех больных с подозрением на коронавирус, то есть, в пневмонией, сразу слали к ним больницу, и сейчас этих людей направляют туда. Это значит, что когда люди болели там по больницам всей области - в Вознесенске, Первомайске, Южноукраинске и так далее. Конечно же, их не привозили в эту больницу для того, чтобы лечить. Но после того, как была определена госпитальная база, всех людей свозят. Со всех больниц городских, областных и так далее. Это означает, что количество больных увеличилось. Однако, в городских больницах, от которых мы получаем информацию, уменьшилось количество регистраций больных, в том числе и детских, на пневмонию. Количество умерших, опять-таки, остается в норме. Всех, кто, возможно и похож на больного или имеет симптомы, всех тестируем. Не быстрыми тестами, а тестами ПЦР, то есть отправляем их биоматериал в исследование, - рассказал Александр Сенкевич.

Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу. Сегодня подтвердили еще два случая заболевания - оба среди контактных лиц первых заболевших в селе Вороновка. Один человек - житель того же села, еще один заболевший - из Вознесенска.

О том, как прошла неделя карантина в Николаеве смотрите в видеорепортаже НикВести:

Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.

Во время брифинга 11 апреля стало известно, что село Вороновка закроют на въезд и выезд. Также, ранее сообщалось, что в селе Вороновка на Николаевщине, где у двух женщин обнаружили коронавирусную инфекцию, будет работать мобильная бригада, которая должна отследить цепочку контактов заболевших женщин. Как выяснилось позже из села Вороновка в Вознесенском районе начали массово выезжать местные жители.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области с 7 апреля начали больным пневмонией проводить выборочное тестирование на коронавирус.