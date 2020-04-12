Депутат Вознесенского районного совета Александр Максименк просит власть обустроить контрольно-пропускной пункт на въезде в село Актово, которое находится недалеко от Вороновки, где обнаружена вспышка коронавирусного заболевания.

Об этом Александр Максименко написал у себя в Facebook.

— Это очень хорошо, что мы смогли обустроить блок-пост на въезде в село Вороновка, полноценно работающий. Но в трех километрах от села Вороновка - село Актово, через которое ежедневно проезжает несколько десятков туристов, которые едут в Актовский каньон. Несмотря на все просьбы Национального парка, туристы все равно едут. Впереди - праздники: Пасха, майские. Поток значительно увеличится. Я обращаюсь к сельскому голове, районной администрации, областным властям. Давайте такой же пункт, как мы сделали в Вороновке, сделаем здесь, на въезде в село Актово. Остановим туристов для их же блага, - сказал Александр Максименко.

Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу. Сегодня подтвердили еще два случая заболевания - оба среди контактных лиц первых заболевших в селе Вороновка. Один человек - житель того же села, еще один заболевший - из Вознесенска.

Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.

Во время брифинга 11 апреля стало известно, что село Вороновка закроют на въезд и выезд. Также, ранее сообщалось, что в селе Вороновка на Николаевщине, где у двух женщин обнаружили коронавирусную инфекцию, будет работать мобильная бригада, которая должна отследить цепочку контактов заболевших женщин. Как выяснилось позже из села Вороновка в Вознесенском районе начали массово выезжать местные жители.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области с 7 апреля начали больным пневмонией проводить выборочное тестирование на коронавирус.

В воскресенье, 12 апреля, в Николаевской ОГА отчитались о создании блок-поста в Вороновке, где нашли вспышку коронавируса.