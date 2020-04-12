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Депутат Вознесенского районного совета Александр Максименк просит власть обустроить контрольно-пропускной пункт на въезде в село Актово, которое находится недалеко от Вороновки, где обнаружена вспышка коронавирусного заболевания.
Об этом Александр Максименко написал у себя в Facebook.
— Это очень хорошо, что мы смогли обустроить блок-пост на въезде в село Вороновка, полноценно работающий. Но в трех километрах от села Вороновка - село Актово, через которое ежедневно проезжает несколько десятков туристов, которые едут в Актовский каньон. Несмотря на все просьбы Национального парка, туристы все равно едут. Впереди - праздники: Пасха, майские. Поток значительно увеличится. Я обращаюсь к сельскому голове, районной администрации, областным властям. Давайте такой же пункт, как мы сделали в Вороновке, сделаем здесь, на въезде в село Актово. Остановим туристов для их же блага, - сказал Александр Максименко.
Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу. Сегодня подтвердили еще два случая заболевания - оба среди контактных лиц первых заболевших в селе Вороновка. Один человек - житель того же села, еще один заболевший - из Вознесенска.
Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.
Во время брифинга 11 апреля стало известно, что село Вороновка закроют на въезд и выезд. Также, ранее сообщалось, что в селе Вороновка на Николаевщине, где у двух женщин обнаружили коронавирусную инфекцию, будет работать мобильная бригада, которая должна отследить цепочку контактов заболевших женщин. Как выяснилось позже из села Вороновка в Вознесенском районе начали массово выезжать местные жители.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области с 7 апреля начали больным пневмонией проводить выборочное тестирование на коронавирус.
В воскресенье, 12 апреля, в Николаевской ОГА отчитались о создании блок-поста в Вороновке, где нашли вспышку коронавируса.
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Депутат Вознесенского районного совета Александр Максименк просит власть обустроить контрольно-пропускной пункт на въезде в село Актово, которое находится недалеко от Вороновки, где обнаружена вспышка коронавирусного заболевания.
Об этом Александр Максименко написал у себя в Facebook.
— Это очень хорошо, что мы смогли обустроить блок-пост на въезде в село Вороновка, полноценно работающий. Но в трех километрах от села Вороновка - село Актово, через которое ежедневно проезжает несколько десятков туристов, которые едут в Актовский каньон. Несмотря на все просьбы Национального парка, туристы все равно едут. Впереди - праздники: Пасха, майские. Поток значительно увеличится. Я обращаюсь к сельскому голове, районной администрации, областным властям. Давайте такой же пункт, как мы сделали в Вороновке, сделаем здесь, на въезде в село Актово. Остановим туристов для их же блага, - сказал Александр Максименко.
Как известно, 11 апреля в Николаевской области было лабораторно подтверждено два первых случая коронавируса. Это две женщины пенсионного возраста из села Вороновка Вознесенского района, которые 9 апреля были госпитализированы в Николаевскую областную инфекционную больницу. Сегодня подтвердили еще два случая заболевания - оба среди контактных лиц первых заболевших в селе Вороновка. Один человек - житель того же села, еще один заболевший - из Вознесенска.
Напомним, на территории Николаевской области в связи с двумя зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией вводится режим чрезвычайной ситуации.
Во время брифинга 11 апреля стало известно, что село Вороновка закроют на въезд и выезд. Также, ранее сообщалось, что в селе Вороновка на Николаевщине, где у двух женщин обнаружили коронавирусную инфекцию, будет работать мобильная бригада, которая должна отследить цепочку контактов заболевших женщин. Как выяснилось позже из села Вороновка в Вознесенском районе начали массово выезжать местные жители.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области с 7 апреля начали больным пневмонией проводить выборочное тестирование на коронавирус.
В воскресенье, 12 апреля, в Николаевской ОГА отчитались о создании блок-поста в Вороновке, где нашли вспышку коронавируса.
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь