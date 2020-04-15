|Скорость ветра:
|6.7 м/с
|Восход солнца:
|06:03
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:03
|Заход солнца:
|19:53
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.95 грн
|27.4 грн
|EUR
|29.3 грн
|29.95 грн
Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол отказалась давать показания в деле о поджоге офиса «Партии регионов».
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Также в ГБР отметили, что сторона обвинения не просила о задержании Татьяны Черновол.
Бывшая нардеп подтвердила, что не захотела давать показания, «которые могут использовать против лидеров и активистов Майдана».
Напомним, экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовные преследования Татьяны Черновол и других участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали для него сюрпризом. По его словам, у «Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям».
Ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.
Также она заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.
Напомним, что Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол отказалась давать показания в деле о поджоге офиса «Партии регионов».
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Также в ГБР отметили, что сторона обвинения не просила о задержании Татьяны Черновол.
Бывшая нардеп подтвердила, что не захотела давать показания, «которые могут использовать против лидеров и активистов Майдана».
Напомним, экс-президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовные преследования Татьяны Черновол и других участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали для него сюрпризом. По его словам, у «Зеленского не скрывали своего истинного отношения к Майдану и его ценностям».
Ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.
Также она заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.
Напомним, что Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.