Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что структурные подразделения горсовета получили задачу отложить реализацию проектов, на которые может не хватить денег ввиду экономических проблем, связанных с коронавирусом.

Об этом рассказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Бюджет города выполняется в соответствии с планом. У нас сегодня рабочая депутатская группа поставила задачу перед Департаментом ЖКХ, Департаментом энергоэффективности и Управлением капитального строительства отложить работы, которые могут быть не выполнены, на четвертый квартал 2020 года. Это означает, что те объекты, которые по их видению могут быть не реализованы, или их не стоит начинать реализовывать, так как может не быть денег, они откладывают на четвертый квартал. В четвертом квартале мы обязательно будем видеть потери городского бюджета, — отметил Александр Сенкевич.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев рассказал, что горсовет выделил деньги на обеспечение Центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) в городе средствами индивидуальной защиты для медиков.