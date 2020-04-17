Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал взаимное освобождениен удерживаемых лиц на Донбассе.

Его слова процитировал Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН, передает Украинская правда.

«Генеральный секретарь приветствует сегодняшнее взаимное освобождение и обмен пленными, связанных с конфликтом на востоке Украины. Он выразил надежду, что эта важная гуманитарная акция накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом для достижения большего прогресса, включая постоянное прекращение огня в контексте глобального призыву ООН, а также дальнейшего разведения сил и беспрепятственного гуманитарного доступа через контактную линию», — сказал он.

Как сообщалось, 16 апреля на Донбассе завершилось взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14 в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Одним из украинских пленных, которые сегодня, 16 апреля в рамках обмена вернулись домой, оказался боец николаевской 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Гриненко.

Большинство освобожденных в рамках взаимного обмена 16 апреля граждан Украины заявили об избиении, жестоком обращении и пытках.