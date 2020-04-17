|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:59
|Заход солнца:
|19:56
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.95 грн
|27.35 грн
|EUR
|29.1 грн
|29.68 грн
Министерство здравоохранения Украины начиная с 1 марта 2020 года закупило для больниц 176 аппаратов искуственной вентиляции легких.
Об этом во время брифинга сегодня, 17 апреля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщают НикВести.
— Начиная с 1 марта МОЗ закупил и установил в больницах Украины 176 аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодня мы полностью обеспечены аппратами искуственно вентиляции легких, - сказал Максим Степанов.
Ранее, врачи Николаевской центральной районной больницы решили за собственный счет отремонтировать аппарат искусственной вентиляции легких. При этом в Березанском районе на состоянием на 26 марта отсутствовали аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Министерство здравоохранения Украины начиная с 1 марта 2020 года закупило для больниц 176 аппаратов искуственной вентиляции легких.
Об этом во время брифинга сегодня, 17 апреля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщают НикВести.
— Начиная с 1 марта МОЗ закупил и установил в больницах Украины 176 аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодня мы полностью обеспечены аппратами искуственно вентиляции легких, - сказал Максим Степанов.
Ранее, врачи Николаевской центральной районной больницы решили за собственный счет отремонтировать аппарат искусственной вентиляции легких. При этом в Березанском районе на состоянием на 26 марта отсутствовали аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.