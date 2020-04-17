Министерство здравоохранения Украины начиная с 1 марта 2020 года закупило для больниц 176 аппаратов искуственной вентиляции легких.

Об этом во время брифинга сегодня, 17 апреля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщают НикВести.

— Начиная с 1 марта МОЗ закупил и установил в больницах Украины 176 аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодня мы полностью обеспечены аппратами искуственно вентиляции легких, - сказал Максим Степанов.

Ранее, врачи Николаевской центральной районной больницы решили за собственный счет отремонтировать аппарат искусственной вентиляции легких. При этом в Березанском районе на состоянием на 26 марта отсутствовали аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.