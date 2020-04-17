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Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что не видит потребности устанавливать пункты пропуска в области.
Об этом он сказал сегодня, 17 апреля, на брифинге в ОГА, - пишут НикВести.
Вице-губернатор подчеркнул, что в пунктах пропуска на нет необходимости. Контролировать и ограничивать себя поездках на природу жители должны самостоятельно, понимая риск быть зараженным.
– Учитывая, что заражение пошло внутри страны, устанавливать все эти пункты пропуска – мы не видим в этом потребности. Держим на контроле этот вопрос, но срочной необходимости по установлению этих пропусков не видим. Касательно ограничительных мер в туристических зонах, обращаемся к жителям и просим на праздники воздержаться от поездок на природу в область, - заявил Александр Трайтли.
Напомним, в начале апреля сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.
Позже Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что въезд и выезд с Николаева и Николаевской области закрывать не планируют до появления первых заболевших.
11 апреля было зафиксировано первые случаи заражения коронавирусом в селе Вороновка в Николаевской области.
В Николаевской ОГА заявили, что Вороновку закроют на въезд и выезд. Однако позже стало известно, что спустя полдня въезд и выезд в село никто не закрывал, а жители стали массово оттуда уезжать.
12 апреля в ОГА отчитались об установке пункта пропуска в селе Вороновка Александровской ОТГ.
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Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что не видит потребности устанавливать пункты пропуска в области.
Об этом он сказал сегодня, 17 апреля, на брифинге в ОГА, - пишут НикВести.
Вице-губернатор подчеркнул, что в пунктах пропуска на нет необходимости. Контролировать и ограничивать себя поездках на природу жители должны самостоятельно, понимая риск быть зараженным.
– Учитывая, что заражение пошло внутри страны, устанавливать все эти пункты пропуска – мы не видим в этом потребности. Держим на контроле этот вопрос, но срочной необходимости по установлению этих пропусков не видим. Касательно ограничительных мер в туристических зонах, обращаемся к жителям и просим на праздники воздержаться от поездок на природу в область, - заявил Александр Трайтли.
Напомним, в начале апреля сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.
Позже Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что въезд и выезд с Николаева и Николаевской области закрывать не планируют до появления первых заболевших.
11 апреля было зафиксировано первые случаи заражения коронавирусом в селе Вороновка в Николаевской области.
В Николаевской ОГА заявили, что Вороновку закроют на въезд и выезд. Однако позже стало известно, что спустя полдня въезд и выезд в село никто не закрывал, а жители стали массово оттуда уезжать.
12 апреля в ОГА отчитались об установке пункта пропуска в селе Вороновка Александровской ОТГ.