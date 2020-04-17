Мэр Вознесенска Виталий Луков, где зафиксировано 9 случаев коронавирусной инфекцией, заявил, что у большинства больных нет никаких симптомов заболевания.

Об этом сказал в своем обращении, опубликованном на YouTube-канале Вознесенского городского совета.

– Сегодня у 9 человек подтвердили диагноз коронавирус. Из них 2 находятся в областной инфекционной больнице со средней степенью тяжести. У остальных никак не проявляется заболевание: ни температуры, ни других признаков заболевания нет. Но эти люди пребывают на самоизоляции дома, через некоторое время мы возьмем повторно анализы и будем надеяться, что они эту болезнь переживут легко. Сейчас они являются потенциальными носителями заболевания, и я благодарен им за то, что они остаются дома, – сказал Виталий Луков.

Также он рассказал, что вместе с полицей объел все храмы города и попросил священников строго соблюдать все правила во время пасхальной службы.

– Мы сегодня объехали храмы, которые есть на территории города, пообщались со священниками о строгом соблюдении правил карантина. К сожалению, на уровне государства не было принято решение о закрытии храмов. Но с другой стороны, как можно закрыть храмы, не закрывая магазины? Как можно закрыть храмы, не перекрывая дороги? Государство надеется на наш здравый смысл, – отметил он.

Напомним, что два первых случая заболевания коронавирусом на Николаевщине зафиксировали именно в Вознесенском районе. По состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19, где 21 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района.

Также ранее Архиепископ Вознесенский и Первомайский УПЦ МП Алексий в своём обращении к пастве заявил, что Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей и пасок будет проводиться даже в условиях карантина.