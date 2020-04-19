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Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что празднование Пасхи в условиях карантина из-за коронавируса прошло лучше, чем он ожидал.
Об этом он сказал в своем прямом эфире в Instagram.
– Хочу сообщить, что в принципе, наше празднования прошли на пятерку. Некоторые, конечно, не смогли удержаться, пришли в церковь, но в любом случае, все прошло даже лучше, чем мы того ожидали. Спасибо вам за понимание, надеюсь, что дополнительной вспышки заболевания у нас не будет, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
При этом в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
Напомним, по подсчетам аналитиков, после Пасхи количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
Также отметим, что по состоянию на 10:00 19 апреля в Николаевской области зарегистрировано 37 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Два новых случая выявлены в Вознесенском районе.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что празднование Пасхи в условиях карантина из-за коронавируса прошло лучше, чем он ожидал.
Об этом он сказал в своем прямом эфире в Instagram.
– Хочу сообщить, что в принципе, наше празднования прошли на пятерку. Некоторые, конечно, не смогли удержаться, пришли в церковь, но в любом случае, все прошло даже лучше, чем мы того ожидали. Спасибо вам за понимание, надеюсь, что дополнительной вспышки заболевания у нас не будет, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
При этом в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
Напомним, по подсчетам аналитиков, после Пасхи количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
Также отметим, что по состоянию на 10:00 19 апреля в Николаевской области зарегистрировано 37 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Два новых случая выявлены в Вознесенском районе.