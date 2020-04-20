Многие Николаевцы прислушались к призыву властей не ходить в церковь, остаться дома и праздновать Пасху в кругу семьи, хотя были в те, кто нарушили требования карантина из-за распространения коронавирусного заболевания. Об этом говорится в сюжете НикВести.

На ночной пасхальной службе в церквях Николаева было немноголюдно. Больше всего прихожан пришли в Собор Рождества Пресвятой Богородицы на улице Лягина и Свято-Симеоновский собор на улице Генерала Карпенко - там было несколько сотен человек. Охрану общественного порядка в церквях области обеспечивали 830 сотрудников полиции.

В основном, отмечают в полиции, николаевцы ответственно отнеслись к требованиям карантинных ограничений, и не рисковали своим здоровьем и безопасностью окружающих, и остались дома. С теми, кто все же пришел в храмы и церкви, правоохранители проводили разъяснительную работу относительно соблюдения правил карантина, и внимательно следили за тем, чтобы пасхальные богослужения проводились в рамках ограничений.

— По Николаевской области были храмы, где служба вообще прошла практически без прихожан. Хочу сказать, что в целом обстановка благоприятная и полиция довольна, что люди услышали призыв оставаться на Пасху дома. Мы продолжаем дежурство, поскольку через пару часов люди пойдут святить пасхальные корзины на утреннюю службу, - рассказал в комментарии НикВести замначальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Максим Ахрамеев.

Днем в воскресенье, несмотря на призывы, многие николаевцы все же покинули дома и вышли на прогулки и пикники на на пляжи, набережные, парки и леса. Например, компании николаевцев, семьи с детьми спокойно прогуливались в районе яхт-клуба и 8 причала, отдыхали на пляже «Чайка» в в Корабельном районе и пришли в парк «Победы» в Центральном районе. Многие не соблюдали масочный режим и правила социальной дистанции.

Полиция и Нацгвардия патрулировала места вероятного отдыха жителей Николаева с целью контроля соблюдения ограничительных мер. Например, на территории Матвеевского леса работало несколько патрулей. Корреспондент НикВести сообщил, что в самом лесу отдыхающих было немного, люди прогуливались с детьми или с собаками небольшими компаниями по несколько человек.

Мэр Николаева Александр Сенкевич вечером в воскресенье в своем прямом эфире в Instagram рассказал, что празднование Пасхи в условиях карантина из-за коронавируса прошло лучше, чем он ожидал.