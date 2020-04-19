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В воскресенье, 19 апреля, жители Николаева в праздник Пасхи, несмотря на просьбы властей ограничить себя в посещении общественных мест, отдыхали на пляжах города в компаниях и без средств защиты.
Об этом сообщают НикВести.
Отметим, что большинство жителей гуляли без каких-либо средств защиты. Так, немало людей было заметно на пляже в Богоявленском микрорайоне. Однако полицейских на пляже не оказалось.
В частности, территория пляжа «Стрелка» патрулировалась. Правоохранители лично подходили и объясняли местным жителям правила соблюдения карантина.
Мы также писали, что несмотря на карантин, в Николаевском яхт-клубе люди гуляют компаниями и без масок.
Ранее николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Отметим, что в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
Напомним, по подсчетам аналитиков, после Пасхи количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
Мы также сообщали, что жители Николаева, несмотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски.
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В воскресенье, 19 апреля, жители Николаева в праздник Пасхи, несмотря на просьбы властей ограничить себя в посещении общественных мест, отдыхали на пляжах города в компаниях и без средств защиты.
Об этом сообщают НикВести.
Отметим, что большинство жителей гуляли без каких-либо средств защиты. Так, немало людей было заметно на пляже в Богоявленском микрорайоне. Однако полицейских на пляже не оказалось.
В частности, территория пляжа «Стрелка» патрулировалась. Правоохранители лично подходили и объясняли местным жителям правила соблюдения карантина.
Мы также писали, что несмотря на карантин, в Николаевском яхт-клубе люди гуляют компаниями и без масок.
Ранее николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Отметим, что в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
Напомним, по подсчетам аналитиков, после Пасхи количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
Мы также сообщали, что жители Николаева, несмотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски.