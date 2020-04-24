Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор возмутился, что городское управление здравоохранения потратило только треть от выделенной депутатами суммы для борьбы с распространением коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом шла речь вчера, 23 апреля, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, сообщают НикВести.

Во время заседания Сергей Кантор высказал недовольство, что в ответ на его просьбу отчитаться о выполнении решения сессии, горздрав дал «отписку» и работает неэффективно.

— Мы получили какую-то табличку в публичном пространстве, с которой можно, извините за выражение, сходить в одно место, потому что эта табличка вообще ни о чем не говорит. И что в том пакете документов? Там чиновничьи отписки. Вам дали 30 миллионов, вы скажите, сколько из этих 30 миллионов сегодня на складе лежит? 10? 11? А где остальные?, - сказал Сергей Кантор.

Начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай, в свою очередь, оправдалась, что предоставила полный отчет.

– Я предоставила полностью всю отчетность по каждому лечебному учреждению по заключенным договорам, по кассе, по использованным деньгам, - сказала Ирина Шамрай.

— Почти ничего не сделано, на 30% сделано из того, что надо было бы сделать уже на сегодня, чтобы эти деньги служили в борьбе с коронавирусом, - ответил Сергей Кантор.

Ирина Шамрай рассказала, что горсовет выделил им не 30, а 10,5 миллионов гривен, которые горздрав практически полностью уже потратил, а что касается остальных денег, то для возможности их использования, как оказалось, нужно провести еще одну сессию.

— У нас освоено из 10,5 миллионов 84%. Нам был согласован не 31 миллион, а 10,8 миллионов гривен. Дело в том, что там часть денег, около 14 миллионов для того, чтобы освоить - нужно решение сессии, - сказала Ирина Шамрай.

Как известно, 17 марта во время сессии Николаевский городской совет выделил почти 60 миллионов гривен на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусного заболевания. Из них 10,5 миллионов гривен с пообъектной росписью управлению здравоохранения и еще 27,5 миллионов гривен, постатейную роспись которых горздрав должен был потом согласовать на профильной бюджетной комиссии. 2 апреля состоялось заседание бюджетной комиссии, на котором было рассмотрено обращение начальницы управления Ирины Шамрай о распределении 27,5 миллионов гривен. Однако тогда депутаты согласовали роспись 20,6 миллионов гривен на борьбу с коронавирусной инфекцией. Таким образом, горздрав получил в целом 31 миллион гривен на борьбу с COVID-19.

— Так а чего сессию не собрали за 5 недель? Тогда зачем мы эти 30 миллионов давали? Что сказать людям, которые уже заболели? А вы говорите сессия, вы, мудаки, нам сессия нужна. А что сказать тем людям, которые заболели? Почему выделенные еще 17 марта деньги до сегодняшнего дня не запущены в работу? Почему? Кто мне в этом городе ответит? Какого черта мы тогда переругались все и дали эти деньги? Объясните, почему эти деньги не в работе?, - возмутился Сергей Кантор.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской совет намерен купить 100 многофункциональных кроватей для городских больниц №1 и №3, которые являются госпитальными на случай увеличения количества больных коронавирусом в Николаевской области.