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Во Львове заболевшие коронавирусом врачи получат по 20 тысяч гривен.
Об этом городской голова Львова Андрей Садовый написал в своем Twitter.
По его словам, во Львове уже 27 медицинских работников заболели COVID-19.
«Сегодня подписал распоряжение, чтобы каждый из них получил по 20 тысяч гривен. Это наименьшее, что мы можем сделать для людей, которые спасают нашу жизнь», — написал Андрей Садовый.
Напомним, состоянием на 10 утра 26 апреля в Николаевской области подтверждено 115 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. За сутки выявлено 4 новых случая.
Как известно, 32 из 115 заболевших COVID-19 в Николаевской области - это медицинские работники. Ранее сообщалось, что ни один из них не работает в инфекционном отделении больницы.
Глава областного совета Виктория Москаленко считает, что медработники в Николаевской области заразились коронавирусом из-за того, что исполнительная власть не обеспечила их средствами защиты.
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Во Львове заболевшие коронавирусом врачи получат по 20 тысяч гривен.
Об этом городской голова Львова Андрей Садовый написал в своем Twitter.
По его словам, во Львове уже 27 медицинских работников заболели COVID-19.
«Сегодня подписал распоряжение, чтобы каждый из них получил по 20 тысяч гривен. Это наименьшее, что мы можем сделать для людей, которые спасают нашу жизнь», — написал Андрей Садовый.
Напомним, состоянием на 10 утра 26 апреля в Николаевской области подтверждено 115 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. За сутки выявлено 4 новых случая.
Как известно, 32 из 115 заболевших COVID-19 в Николаевской области - это медицинские работники. Ранее сообщалось, что ни один из них не работает в инфекционном отделении больницы.
Глава областного совета Виктория Москаленко считает, что медработники в Николаевской области заразились коронавирусом из-за того, что исполнительная власть не обеспечила их средствами защиты.