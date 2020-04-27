Во Львове заболевшие коронавирусом врачи получат по 20 тысяч гривен.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый написал в своем Twitter.

По его словам, во Львове уже 27 медицинских работников заболели COVID-19.

«Сегодня подписал распоряжение, чтобы каждый из них получил по 20 тысяч гривен. Это наименьшее, что мы можем сделать для людей, которые спасают нашу жизнь», — написал Андрей Садовый.

Напомним, состоянием на 10 утра 26 апреля в Николаевской области подтверждено 115 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. За сутки выявлено 4 новых случая.

Как известно, 32 из 115 заболевших COVID-19 в Николаевской области - это медицинские работники. Ранее сообщалось, что ни один из них не работает в инфекционном отделении больницы.