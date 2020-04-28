После расследования программы «Bihus info» полицейские проверили ресторан «Велюр» на улице Льва Толстого в Киеве по поводу его работы в период карантина.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Киева.

Отмечается, что после выхода журналистского расследования в понедельник, 27 апреля, полицейские внесли в журнал Единого учета заявлений и сообщений данные о совершенных уголовных правонарушениях. На следующий день полицейские выехали проверить ресторан.

Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор, после прибытия администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь.