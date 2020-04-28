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После расследования программы «Bihus info» полицейские проверили ресторан «Велюр» на улице Льва Толстого в Киеве по поводу его работы в период карантина.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Киева.
Отмечается, что после выхода журналистского расследования в понедельник, 27 апреля, полицейские внесли в журнал Единого учета заявлений и сообщений данные о совершенных уголовных правонарушениях. На следующий день полицейские выехали проверить ресторан.
Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор, после прибытия администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь.
«В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательство о запрещении заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина», — отметил он.
Как сообщалось, журналисты «Bihus.info» установили, что ресторан народного депутата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко продолжает работать, не смотря на карантин. Заведение регулярно посещают народные депутаты, люди приближенные к президенту, а также к олигарху Игорю Коломойскому.
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После расследования программы «Bihus info» полицейские проверили ресторан «Велюр» на улице Льва Толстого в Киеве по поводу его работы в период карантина.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Киева.
Отмечается, что после выхода журналистского расследования в понедельник, 27 апреля, полицейские внесли в журнал Единого учета заявлений и сообщений данные о совершенных уголовных правонарушениях. На следующий день полицейские выехали проверить ресторан.
Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор, после прибытия администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь.
«В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательство о запрещении заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина», — отметил он.
Как сообщалось, журналисты «Bihus.info» установили, что ресторан народного депутата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко продолжает работать, не смотря на карантин. Заведение регулярно посещают народные депутаты, люди приближенные к президенту, а также к олигарху Игорю Коломойскому.