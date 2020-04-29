Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный убежден, представители группы «Оппозиционная платформа - За життя» получили руководящие должности в облсовете.

Такое мнение Максим Невенчанный высказал в комментарии НикВести.

Как известно, завра, 30 апреля, состоится внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета. На это заседание, по имеющейся информации, планируется вынести вопрос об избрании первого заместителя главы облсовета. Одним из вероятных претендентов на эту должность, по информации НикВести, является представитель фракции «Наш край» Тахир Садридинов.

— Когда было последнее голосование, к огромному сожалению, у нас не прошел вопрос, его даже не поставили в повестку дня, избрание первого заместителя. Я считаю, что нам необходимо в любом случае включить в повестку дня вопрос первого заместителя, а потом конечно же, выбрать человека, который мог бы балансировать весь областной совет. Лично мое глубокое убеждение, что главой и первым заместителей должны быть представители «Оппозиционной платформы - За життя». Эта единственная конструктивная сила, которая сегодня показала наличие плана, стратегии, системной реакции на все возникающие проблемы на всех уровнях власти, в Верховной Раде, есть четкая и системная работа по решению всех существующих проблем. Я считаю, что каждый их них в какой-то степени достойны представлять, это люди, которые прошли сложные времена давления на нас. Резников, на мой взгляд, достойный кандидат на должность первого заместителя. Фроленко должен занять руководящую должность в облсовете, либо в комиссии, либо в самом совете. Должны быть определенные силы, представленные в руководстве облсовета. Я считаю, что всех нужно заменить, и «ОПЗЖ» поставить во главе процесса. Каждая партия хочет, чтобы был их кандидат. Но я считаю, как член команды «Оппозиционной платформы - За життя», чтобы был именно наш кандидат. Мы отличаемся конструктивностью, взвешенностью, наличием стратегических планов, пониманием, системностью и всеми позитивными качествами, необходимыми для эффективного управления областью, городом и страной. Я буду голосовать за включение в повестку дня, а голосовать за Тахира - не знаю. Решения партии о том, чтобы мы поддерживали Тахира, я не видел, - сказал Максим Невенчанный.

Ранее депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин предложил главе облсовета Виктории Москаленко созвать на 30 апреля внеочередную сессию, чтобы рассмотреть два вопроса — назначение первого заместителя главы облсовета и создание управления коммунального имущества как отдельного юридического лица.