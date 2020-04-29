|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца:
|20:00
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:15
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Украинское правительство готово к переговорам со странами, которые захотят пригласить украинских работников.
Об этом в комментарии «Европейской правде» сообщила пресс-секретарь премьер-министра Дениса Шмыгаля Ольга Куришко.
«Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин», — рассказала она.
Координировать эту работу должен правительственный Офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Важным условием является легальное трудоустройство украинских работников на срок не менее 3 месяцев, «с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда».
«По состоянию на сейчас, правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии», — отметила Ольга Куришко.
Она добавила, что Кабинет министров не запрещал украинцам выезжать за границу с целью работы, а ограничения авиасообщения связаны с карантинными мероприятиями.
Ранее сообщалось, что Госавиаслужба Украины отменила рейс Киев-Лондон, которым украинцы должны были лететь на работу в Великобританию.
Ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вывозить чартерными рейсами украинцев на зароботки в разгар пандемии коронавируса нелогично. Несколько дней назад в Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Украинское правительство готово к переговорам со странами, которые захотят пригласить украинских работников.
Об этом в комментарии «Европейской правде» сообщила пресс-секретарь премьер-министра Дениса Шмыгаля Ольга Куришко.
«Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин», — рассказала она.
Координировать эту работу должен правительственный Офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Важным условием является легальное трудоустройство украинских работников на срок не менее 3 месяцев, «с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда».
«По состоянию на сейчас, правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии», — отметила Ольга Куришко.
Она добавила, что Кабинет министров не запрещал украинцам выезжать за границу с целью работы, а ограничения авиасообщения связаны с карантинными мероприятиями.
Ранее сообщалось, что Госавиаслужба Украины отменила рейс Киев-Лондон, которым украинцы должны были лететь на работу в Великобританию.
Ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вывозить чартерными рейсами украинцев на зароботки в разгар пандемии коронавируса нелогично. Несколько дней назад в Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане.