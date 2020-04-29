Украинское правительство готово к переговорам со странами, которые захотят пригласить украинских работников.

Об этом в комментарии «Европейской правде» сообщила пресс-секретарь премьер-министра Дениса Шмыгаля Ольга Куришко.

«Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин», — рассказала она.

Координировать эту работу должен правительственный Офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Важным условием является легальное трудоустройство украинских работников на срок не менее 3 месяцев, «с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда».

«По состоянию на сейчас, правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии», — отметила Ольга Куришко.

Она добавила, что Кабинет министров не запрещал украинцам выезжать за границу с целью работы, а ограничения авиасообщения связаны с карантинными мероприятиями.

Ранее сообщалось, что Госавиаслужба Украины отменила рейс Киев-Лондон, которым украинцы должны были лететь на работу в Великобританию.