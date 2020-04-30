На сегодняшний день в Николаевской области работает один сертифицированный вирусолог.

Об этом сказал главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко сегодня, 30 апреля, в ходе заседания сессии облсовета, пишут НикВести.

— Инфекционистов у нас в области всего 28 человек. Эпидемиологов знаете сколько? 12 человек. А знаете сколько вирусологов? Один. Один сертифицированный вирусолог. Сертификация лаборатории, которая работает с микроорганизмами второй группы патогенности — это серьезнейший вопрос, - сказал Владимир Клочко.

Напомним, что на сегодняшний день в Николаевской области коронавирусом COVID-19 инфицированы 33 медицинских работника.

Известно, что одной из больных является медсестра одной из городских больниц Николаева. Также, коронавирус подтвердили у двоих сотрудников городской больницы №3 — ими оказались медсестра и лаборант.

При этом, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявляла, что все медработники, которые заразились COVID-19 в области, работают не в инфекционных отделениях больниц региона.

НикВести подготовили видео о реальная ситуации в больницах Николаева, которые готовят под больных COVID-19.

Депутаты Николаевского городского совета Сергей Исаков и Сергей Кантор проинспектировали, насколько медицинский персонал больниц Николаева обеспечен средствами индивидуальной защиты, ведется ли учет этих средств и насколько готовы городские больницы к возможной вспышке коронавируса COVID-19 в Николаеве. Депутаты вместе со съемочной группой НикВести посетили две городские больницы №3 и №1. В одной из них только ремонтируют отделение под больных коронавирусом, а другая уже определена как госпиталь для принятия пациентов в случае заполнения областной инфекционной больницы.