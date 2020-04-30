Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко не согласен с позицией депутатов облсовета, которые не доверяют статистике по заболеваемости коронавирусом в области.

Об этом он сказал сегодня, 30 апреля, в ходе заседания сессии облсовета, пишут НикВести.

По его словам, ни один депутат областного совета не приехал в лабораторный центр для того, чтобы посмотреть как проходит процесс тестирования на коронавирус и сколько на это необходимо времени.

— То, что здесь происходит, мне напоминает время, когда идет награждение непричастных и наказание невиновных. Слишком однобоко воспринимает зал, который здесь присутствует, ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Есть законодательство — вы ж почитайте положение о Штабе. Не ищите в нас врагов. Что вас не удовлетворяет в статистике? Посмотрите внимательно. У нас прекрасная статистика, мы все находим, все делаем, ничего не скрываем. Вопрос: вы при своем … , извините? Как можно скрыть инфекционное заболевание? Ну как? Почему вы не интересуетесь Харьковом? Когда мы нашли два случая, в Харькове висел один случай в течение трех недель. И что, там тоже все сомневались? Скажите мне, родные мои депутаты, кто из вас был у нас в лабораторном центре, чтобы изучить принцип его работы и, может, каких-то недостатков? Ни один руку не поднимет. Никто не был, а вот администрация была — я не защищаю, - сказал Владимир Клочко.

Также главный санврач области пригласил депутатов облсовета посетить лабораторию и оценить качество и скорость ее работы.

— Купите 10 ПЦР-ов. Вы вот так вот их не запустите работать, не сможете. Приедьте ко мне в гости, я приглашаю, со справкой о том, что вы здоровы, мы вас оденем как положено, зайдите на полный цикл и вы все поймете. Чтобы понять как шахтер работает в шахте, нужно туда спуститься. Посмотрите вообще что такое лабораторный центр. Сложилась неординарная ситуация для всего мира, для нас. Мы вместо того, чтобы сейчас поддержать, ищем как сделать что? Всем нам надо посмотреть маленький отрывок из фильма «Адъютант и его превосходительство», когда Щукин пытал Волина, который сказал: «Мне жаль вас, господин полковник, потому что с кем же вы останетесь, если вы так справляетесь с преданными вам людьми», - добавил Владимир Клочко.

Напомним, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко рассказал, что после заявления начальника управления Службы безопасности Украины Виталия Герсака о некачественных реагентах при проведении анализов на коронавирус в области, у лабораторного центра взяли образцы для проведения экспертизы. При этом Владимир Клочко опроверг информацию о сокрытии случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области и заявил, что не согласен с мнением о медленном проведении ПЦР-тестов.