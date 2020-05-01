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Разовая обработка всего жилого фонда Николаева обходится городскому бюджету в 1,5 миллиона гривен.
Об этом в комментарии НикВести рассказал Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев.
— Чтобы вы понимали уровень стоимости всего этого мероприятия. Договор подписан на 1,5 миллиона гривен по переговорной процедуре. По-сути это стоимость обработки один раз всего жилого фонда. Понимаем, что это надо делать не один раз, а больше. Мы не можем проехать и обработать раз в три дня весь жилой фонд, - рассказал Сергей Коренев.
Напомним, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев рассказал, что жилые дома Николаева обрабатывают средствами дезинфекции 1 раз в 10 дней. Помимо этого, Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве есть 4 управляющие компании, которые не проводят дезинфекцию подъездов в жилых домах.
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Разовая обработка всего жилого фонда Николаева обходится городскому бюджету в 1,5 миллиона гривен.
Об этом в комментарии НикВести рассказал Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев.
— Чтобы вы понимали уровень стоимости всего этого мероприятия. Договор подписан на 1,5 миллиона гривен по переговорной процедуре. По-сути это стоимость обработки один раз всего жилого фонда. Понимаем, что это надо делать не один раз, а больше. Мы не можем проехать и обработать раз в три дня весь жилой фонд, - рассказал Сергей Коренев.
Напомним, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев рассказал, что жилые дома Николаева обрабатывают средствами дезинфекции 1 раз в 10 дней. Помимо этого, Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве есть 4 управляющие компании, которые не проводят дезинфекцию подъездов в жилых домах.