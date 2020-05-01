Жилые дома Николаева обрабатывают средствами дезинфекции 1 раз в 10 дней.

Об этом в комментарии НикВести рассказал Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев.

— Когда только начался карантин мы подписали договор на обработку социальных объектов жилого фонда — это общежития и некоторые жилые многоквартирные дома в небольших ЖЭКах, как в Варваровке, Матвеевке. Их полностью обработали 1,5 раза, некоторые объекты были обработаны два раза. Проходили это на протяжении 10 дней, одна обработка, а потом вторая. При этом были разосланы письма всем управляющим компаниям, которые начали обработку своего жилого фонда. Обрабатывали точно так же — раз в 10 дней, раз в две недели, - сказал Сергей Коренев.

Также Сергей Коренев рассказал, что на сегодняшний день подписан договор на дезинфекцию жилых домов, однако, по его словам, это не снимает ответственность по обработке подъездов с управляющих компаний.

— После этого мы провели переговорную процедуру и подписали договор о дезинфекции, но по наряду. В случае, если мы видим зараженного коронавирусом, то дом обрабатывается два раза на протяжении трех дней. Как правило, обрабатываются еще близлежащие дома. При этом не снимается задача с управляющих компаний. Если говорить о периодичности обработки, то ориентировочно 1 раз в 10 дней, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев считает, что проведение дезинфекции подъездов в Николаеве на сегодняшний день является первоочередной задачей Департамента жилищно-коммунального хозяйства.