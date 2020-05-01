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В Николаеве 4 управляющие компании не проводят дезинфекцию подъездов в жилых домах.
Об этом в комментарии НикВести рассказал Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев.
— У нас есть 4 управляющие компании, с которыми у нас есть проблемы. Это «Добробут», «НикДомСервис», «Лески-М» и «ЖЭК-10». Это все частные структуры, которым, скажем так, закон не писан. С ними проблемы. По этим домам, где есть жалобы, мы оперативно отправляем подрядчика, с которым у нас подписан договор. Есть обращение граждан, что не обрабатывалось либо обрабатывалось, но очень давно, — по этому обращению мы отправляем компанию, с которой подписан договор, - сказал Сергей Коренев.
Напомним, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев рассказал, что жилые дома Николаева обрабатывают средствами дезинфекции 1 раз в 10 дней.
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В Николаеве 4 управляющие компании не проводят дезинфекцию подъездов в жилых домах.
Об этом в комментарии НикВести рассказал Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев.
— У нас есть 4 управляющие компании, с которыми у нас есть проблемы. Это «Добробут», «НикДомСервис», «Лески-М» и «ЖЭК-10». Это все частные структуры, которым, скажем так, закон не писан. С ними проблемы. По этим домам, где есть жалобы, мы оперативно отправляем подрядчика, с которым у нас подписан договор. Есть обращение граждан, что не обрабатывалось либо обрабатывалось, но очень давно, — по этому обращению мы отправляем компанию, с которой подписан договор, - сказал Сергей Коренев.
Напомним, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев рассказал, что жилые дома Николаева обрабатывают средствами дезинфекции 1 раз в 10 дней.