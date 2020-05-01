В Николаеве 4 управляющие компании не проводят дезинфекцию подъездов в жилых домах.

Об этом в комментарии НикВести рассказал Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев.

— У нас есть 4 управляющие компании, с которыми у нас есть проблемы. Это «Добробут», «НикДомСервис», «Лески-М» и «ЖЭК-10». Это все частные структуры, которым, скажем так, закон не писан. С ними проблемы. По этим домам, где есть жалобы, мы оперативно отправляем подрядчика, с которым у нас подписан договор. Есть обращение граждан, что не обрабатывалось либо обрабатывалось, но очень давно, — по этому обращению мы отправляем компанию, с которой подписан договор, - сказал Сергей Коренев.