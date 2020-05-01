Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай считает, что депутаты горсовета подвергают себя опасности, когда приходят с проверками в медицинские учреждения во время карантина в связи с пандемией коронавирусного заболевания.

Об этом Ирина Шамрай сказала в эфире телеканала Март вчера, 30 апреля.

Как известно, депутаты Николаевского городского совета Сергей Кантор и Сергей Исаков накануне отправились с инспекцией в городские больницы №1 и №3, чтобы увидеть, как выполняются решение комиссий и освоение бюджетных средств. В частности, депутатов интересовало, насколько реально готовы больницы к приему больных COVID-19 и защищены ли медики, как об этом докладывают им чиновники.

— Любая проверка, мы с каждой ситуации выносим только позитивное. Единственное, что в этой ситуации, по моему мнению, негативно - это то, что депутаты подвергают себя опасности и посещают лечебные учреждения в период карантина. Но они приняли для себя лично такое решение. Не допустить их к проверке, я считаю, что это недопустимо, неправильно, потому что скрывать нам абсолютно нечего. Люди должны идти и смотреть, а депутаты - тем более. Потому что это они, в основном, выделяли эти деньги, - сказала Ирина Шамрай.

Ирина Шамрай, начальница горздрава Николаева

Она прокомментировала также замечания, которые были озвучены относительно работы горздрава и сказала, что они будут учтены.

— По тем замечаниям, что были, что ведутся журналы и другое… Сегодня, к сожалению, не внедрен электронный документооборот, в том числе списания и прихода в лечебных учреждениях. И это связано не только с медучреждениями, но в целом с ситуацией по стране. Мы компьютеризировались, все программы у нас стоят. Но сейчас мы даже не можем вести электронную историю болезни, хотя проходит обучение медперсонала. Потому что на центральном сервере Национальной службы здоровья отрабатывается эта ситуация. Поэтому, мы вели, ведем и будет вести такие журналы. Замечания, которые были нам озвучены, мы все учтем, если они будут справедливыми, - сказала Ирина Шамрай.

Также чиновница расскаала, что у них и без депутатов хватает проверок. По словам Ирины Шамрай, работу горздрава регулярно проверяют как антикоррупционный департамент мэрии, так и правоохранительные органы.

— Поверье, проверки у нас проводят не только и не сколько депутаты, у нас достаточно проверяющих органов. Начиная с департамента нашей мэрии, заканчивая всеми правоохранительными органами, которые изымают документацию, все проверяют. Мы понимаем, что сегодня мы должны на те деньги, которые нам выделили, обеспечить максимальное количество всего необходимого. Поэтому, пожалуйста, мы готовы к различным проверкам. Единственное, что хочется сказать, что хотелось бы, чтобы был какой-то конструктивизм, позитивное решение поставленных задач, чтобы не было дестабилизации работы. Потому что, поверьте, наше управление здравоохранения, мы занимаемся сегодня не только COVID, у нас есть очень много плановых задач, мы разбираем жалобы наших пациентов, у нас был вопрос по обеспечению инсулином, - сказала Ирина Шамрай.

Отметим, что ранее на одной из последних заседаний бюджетной комиссии Николаевского горсовета Ирина Шамрай сообщила, что Служба безопасности Украины проводит проверки работы горздрава, в частности, по ситуации с закупками медоборудования и средств защиты за счет бюджета.

Ранее сообщалось, что начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай считает правильным, что медицинские работники сами шьют себе повязки на лицо, хотя на складах лежат купленные за счет бюджета защитные маски.