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Украинские рестораторы устроили акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина.
Об этом пишет Зеркало недели.
Участники акции, которая проходила в виде пикника, выставили перед зданием ОП столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить. Рестораны бесплатно кормили посетителей импровизированной летней площадки.
Приглашение получил и президент Владимир Зеленский. Своей акцией представители ресторанного бизнеса страны хотели побудить власть позволить работать летним площадкам кафе и ресторанов.
Митингующие развернули плакат, на котором призвали «пересмотреть велюровый карантин, отсылая тем самым к недавней истории с рестораном народного депутата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко «Велюр», в котором, вопреки запрету правительства, обслуживались клиенты во время карантина.
Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.
Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.
Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.
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Украинские рестораторы устроили акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина.
Об этом пишет Зеркало недели.
Участники акции, которая проходила в виде пикника, выставили перед зданием ОП столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить. Рестораны бесплатно кормили посетителей импровизированной летней площадки.
Приглашение получил и президент Владимир Зеленский. Своей акцией представители ресторанного бизнеса страны хотели побудить власть позволить работать летним площадкам кафе и ресторанов.
Митингующие развернули плакат, на котором призвали «пересмотреть велюровый карантин, отсылая тем самым к недавней истории с рестораном народного депутата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко «Велюр», в котором, вопреки запрету правительства, обслуживались клиенты во время карантина.
Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.
Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.
Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.