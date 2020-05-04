Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко позитивно оценивает назначения депутата от фракции «Наш край» Тахира Садридинова на должность первого заместителя главы облсовета.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Владимира Фроленко, назначение Тахира Садридинова усилило позиции депутатов облсовета и его руководства. Он также выразил надежду на то, что у его коллеги получится наладить работу и оперативно решать проблемы.

— Я это (назначение, - прим.) оцениваю положительно, то что мы сегодня укрепили президию. Мы укрепили президию более порядочным человеком, я так считаю. Вот сколько я с ним общался, то он выдержанный, он держит слово свое. Можно о нем сказать, как и об управленце, если взять предпринимательскую деятельность, то как он ведет ее. Я думаю, что и здесь (на должности заместителя главы областного совета, - прим.) он сможет вокруг себя объединить депутатов и решать проблемные вопросы, - заявил Владимир Фроленко.

Напомним, Николаевский областной совет проголосовал за назначение депутата от фракции «Наш край» Тахира Садридинова на должность первого заместителя главы областного совета.

Тахир Садридинов, комментируя работу главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко, признался, что ему ее жаль.