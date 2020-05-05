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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что больницы города обеспечены средствами защиты для медиков и ведётся их учёт, который доступен в «публичной плоскости».
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Как известно, ранее депутаты Николаевского горсовета Сергей Кантор и Сергей Исаков отправились с инспекцией в городские больницы №1 и №3, чтобы увидеть, как выполняются решение комиссий и освоение бюджетных средств. В частности, в городской больнице №3 депутатам показали запас спецсредств, согласно заявленной статистике. Однако после расспросов депутатов, оказалось, что этот запас «неприкосновенный».
Также по его словам при необходимости все нужные средства будут закуплены в медицинские учреждения.
— Любое хорошее событие негативными оценками и комментариями может испортить общее впечатление о себе. Я смотрел это видео. Мной было принято решение и сегодня в публичной плоскости, в интернете, висит таблица, где есть все городские учреждения со списком того оборудования и средств защиты, которые у них есть, а в колонках добавляется информация, когда появился новый завоз (за бюджетные деньги, за не бюджетные деньги) и расход этих средств. В этой колоне написано сколько средств защиты находится в общем в медучреждении. И каждую пятницу руководитель учреждения отвечает, чтобы информация была в табличке. Мы ничего не скрываем. Если нет, то нет. То мы ждём, закупаем. Деньги, которые были выделены депутатами, первоначально 10 миллионов, их нужно было ещё потратить, - отметил Александр Сенкевич.
Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков считает, что подготовка отделения для больных коронавирусом в больнице №3 затянется до лета.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что больницы города обеспечены средствами защиты для медиков и ведётся их учёт, который доступен в «публичной плоскости».
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Как известно, ранее депутаты Николаевского горсовета Сергей Кантор и Сергей Исаков отправились с инспекцией в городские больницы №1 и №3, чтобы увидеть, как выполняются решение комиссий и освоение бюджетных средств. В частности, в городской больнице №3 депутатам показали запас спецсредств, согласно заявленной статистике. Однако после расспросов депутатов, оказалось, что этот запас «неприкосновенный».
Также по его словам при необходимости все нужные средства будут закуплены в медицинские учреждения.
— Любое хорошее событие негативными оценками и комментариями может испортить общее впечатление о себе. Я смотрел это видео. Мной было принято решение и сегодня в публичной плоскости, в интернете, висит таблица, где есть все городские учреждения со списком того оборудования и средств защиты, которые у них есть, а в колонках добавляется информация, когда появился новый завоз (за бюджетные деньги, за не бюджетные деньги) и расход этих средств. В этой колоне написано сколько средств защиты находится в общем в медучреждении. И каждую пятницу руководитель учреждения отвечает, чтобы информация была в табличке. Мы ничего не скрываем. Если нет, то нет. То мы ждём, закупаем. Деньги, которые были выделены депутатами, первоначально 10 миллионов, их нужно было ещё потратить, - отметил Александр Сенкевич.
Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков считает, что подготовка отделения для больных коронавирусом в больнице №3 затянется до лета.